Ракова: В Москве на 77% сократился уровень безработицы по сравнению с осенним пиком

Сегодня отмечается 30-летие службы занятости населения Российской Федерации - ведомства, которое помогает людям не просто найти работу по душе, но и от которого во многом зависит материальное благополучие каждой семьи.

Когда у человека есть работа, есть заработная плата, он может улучшить свои жилищные условия, позаботиться о здоровье детей, дать им хорошее образование. В столице же, как известно, работы хватает не только москвичам, но и тысячам жителей российских регионов. Кто и как помогает и горожанам, и тем, кто приезжает в Москву заработать (так как дома такой возможности нет), найти свое место на столичном рынке труда? Чем служба занятости может поддержать жителей столицы, когда они временно остаются без работы? На эти и другие вопросы "Российской газеты" ответила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Анастасия Владимировна, расскажите, как изменилась московская служба занятости?

Анастасия Ракова: Прежде всего хочется поздравить всех работников сферы занятости с юбилеем. Столичная служба занятости начала активно трансформироваться в последние годы. И эти изменения были бы невозможны без желания профессионального роста, способности к обучению и усилий многих из специалистов отрасли. Раньше в народе и среди работодателей службу занятости неприятно называли "биржей труда и выплатной кассой", а 90% людей обращались исключительно за пособием по безработице. С 2019 года мэром Москвы принято решение о модернизации службы занятости. За эти годы мы изменили структуру и сегментировалии ее под потребности клиента. Ранее в службе занятости работали инспекторы, сейчас мы преобразовали работу таким образом, что сотрудников можно назвать карьерными консультантами. Их основная роль теперь заключается не в принятии решения по выплате, а в подборе подходящих вакансий для соискателей. За это время изменился и портрет наших кандидатов: у нас 80% мотивированных соискателей и только 20% прошли исключительно за пособием и льготами по статусу безработного. То есть к нам стали обращаться не за пособием, а за работой. Это принципиальная разница.

Как вы пришли к мысли, что пора меняться? Что стало толчком к изменениям?

Анастасия Ракова: Толчком к изменению стали три фактора. В Москве работает множество программ по поддержке семей с крайне ограниченным финансовым достатком - мы поддерживаем их выплатами и социальными льготами. Но именно трудоустройство - долгосрочный механизм по выходу из бедности. Нам нужна была такая служба занятости, которая поможет людям в трудной жизненной ситуации находить работу, причем работу с заработной платой, позволяющей преодолеть бедность всей семьи. Второй фактор необходимости изменений состоял в том, что хотя московский рынок - самый масштабный и диверсифицированный в стране, предлагается много вакансий, но при этом есть тысячи людей, которые не могут найти работу. Ведь поиск работы, общение с потенциальным работодателями - это тоже навык, которому надо обучаться. Значит, им надо помочь, научить их искать работу, представить работодателю, переобучить, если их профессия устарела. Третьим же фактором стало то, что в службе занятости нам очень хотелось отойти от формализма, бюрократии, а вместо устаревшей инфраструктуры создать современное, комфортное многофункциональное пространство с искренним сервисом и высоким уровнем профессионализма.

Какими были ваши первые шаги в модернизации службы занятости?

Анастасия Ракова: Для начала мы решили сегментировать инфраструктуру под потребности соискателей. Районные отделения трудоустройства мы переместили в клиентоориентированные центры госуслуг. Получили немедленный эффект изменения атмосферы и сразу выросло количество клиентов службы занятости. Сильный бренд "Мои Документы" со своими стандартами искреннего сервиса, современной инфраструктурой и цифровой очередью не оставил шансов формальному подходу. Далее мы открыли универсальный флагманский офис "Моя работа" и выстроили его по всем стандартам современной рекрутской компании. После этого открылся специализированный офис "Моя карьера". Он работает для людей, которым тяжелее всего найти работу: молодежь, люди с инвалидностью, мамы с детьми, люди предпенсионного возраста, малообеспеченные семьи. И быстро уловив тренд рынка труда в ковид-год на открытие собственного дела и самозанятости, месяц назад официально открыли флагман по самозанятости.

Тренд на самозанятость? Звучит интересно, есть какая-то статистика?

Анастасия Ракова: Да, конечно. Во время пандемии рынок труда сильно изменился. Думаю, жизнь заставила нас быть изобретательнее и больше полгаться на свои силы. Да и многие привыкли к гибкому графику работы, не готовы 8 часов сидеть в офисе. Поэтому популярность такой формы занятости растет. Число зарегистрированных самозанятых в столице выросло в 2,4 раза по сравнению с показателями прошлого года. В апреле 2021 их количество уже превышает 500 тысяч человек.

Самозанятость - это свое дело. Мы помогаем получить базовые знания и навыки в этой области. Во флагманском центре "Моя работа" была создана экосистема полного цикла "Самозанятость в руки", соединяющая 3 механизма: проведение обучения по самозанятости и ведению бизнеса для кандидатов, в том числе и онлайн; регистрацию самозанятости на площадке центра совместно с партнером ПАО "Сбер"; приглашение работодателей, которые принимают на работу соискателей уже в новом статусе самозанятого. То есть человек может прийти, получить знания, зарегистрировать свой статус и сразу получить работу - самозанятых часто приглашают под определенные задачи крупные компании.

В центре проходят как онлайн-, так и оффлайн-тренинги, где бизнес-тренеры помогают разобраться в особенностях налога на профессиональный доход и преимуществах оформления статуса самозанятого. Москвичи могут узнать, какие виды деятельности подходят самозанятым, где найти идею, а также как работать с заказчиком и какие сервисы помогут в этом.

Очень популярны вебинары, мастер-классы и курсы, направленные на открытие своего бизнеса. Вот только некоторые темы: как выбрать и сформулировать подходящую бизнес-идею; как корректно оформить свое дело с юридической точки зрения; как вести финансовую отчетность, узнать основы бухгалтерского учета для начинающих предпринимателей.

Не могу не сказать, что безработным москвичам, зарегистрировавшим предпринимательскую деятельность (ООО, ИП), центр возмещает расходы, связанные с регистрацией деятельности в размере до 10 200 рублей.

С 2020 года из обратившихся в службу занятости соискателей более 9 тысяч человек открыли собственное дело и зарегистрировали самозанятость.

Я отмечу, что самозанятый - это не обязательно предприниматель, который хочет открыть собственный бизнес. Это просто удобная форма юридического оформления того, что вы любите делать и получать за это деньги. Приведу пример. Среди москвичей старшего возраста востребован курс "Бабушка и дедушка на час", где можно получить профессию няни и работать в качестве самозанятого. Таким образом, решаются сразу несколько важных задач. С одной стороны, соискатели получают новую специальность и источники дохода, а семьи - надежных и подготовленных нянь, предоставляя родителям возможность работать.

В настоящее время служба занятости формирует поддерживающую инфраструктуру для профессионального сообщества самозанятых - "Среда развития". Для участников она станет площадкой для обмена опытом, поиска новых партнеров и клиентов, обсуждения сложных бизнес-вопросов, трансляции собственного успешного опыта и получения консультаций от экспертов.

Если вернуться к пандемии и реализации программ во время нее, расскажите, как удалось преодолеть ситуацию с безработицей?

Анастасия Ракова: Очевидно, что пандемия вызвала серьезные изменения на рынке труда, многие москвичи потеряли работу. До ковида в Москве был один из самых низких показателей безработицы в стране. Но в прошлом году сильно сократилось количество рабочих мест, и на конец сентября прошлого года пришелся пик безработицы. Уровень безработицы вырос до 3%. При этом уже концу 2020 года численность безработных удалось сократить до 96,4 тысячи человек, соответственно уровень безработицы составил 1,32%.

В момент начала первой волны пандемии важно было организовать быстрые и удобные социальные выплаты. Безработный получал 19 500 рублей с доплатой от Москвы, и если у него, например, было два ребенка, то выплата составляла 25 500 рублей в месяц. Всего в прошлом году 308 тысяч человек были признаны безработными. Им было выплачено 17 миллиардов рублей социальных пособий. Это помогло людям пережить сложный период.

Как в осенний период, так и теперь мы видим своей главной задачей быстрое возвращение людей на рынок труда. Если профессия кандидата востребована, мы его трудоустраиваем. Если нет - "доращиваем" его навыки до требований рынка труда.

Для понимания фактической ситуации с безработицей в Москве мы непрерывно, каждый день проводим мониторинг рынка труда по целому ряду параметров: уровень безработицы, уровень заработной платы, задолженность, массовые увольнения, высвобождения, простой предприятий, количество вакансий, количество трудоустроенных и другим.

Сейчас безработица растет? Снижается?

Анастасия Ракова: Уровень безработицы снижается. Сегодня в службе занятости зарегистрировано 52 тысячи безработных, уровень безработицы составляет 0,71%. Это на 77% меньше, чем в сентябре прошлого года в пик пандемии и на 46% меньше чем на конец декабря 2020 года. С начала 2020 года работу нашли рекордное количество москвичей - 208 тысяч человек.

Служба занятости объединяет свои усилия с другими игроками на рынке трудоустройства?

Анастасия Ракова: Несомненно, ведь главное наша цель - трудоустроить ищущих работу москвичей. Сейчас центр занятости населения реализует уникальный проект - формирование единого агрегатора вакансий с крупнейшими работными сайтами (HeadHunter и Super Job) на платформе службы занятости. Данная технология позволяет предоставить ищущим работу гражданам самую расширенную и актуальную базу в России, тем самым повышая шансы кандидатов найти новую работу. Уже сегодня в базе службы занятости представлено более 350 тысяч вакансий.

Одной из важнейших задач центра занятости является расширение партнерских связей с работодателями и увеличение таким образом базы вакансий. Приведу пример: с одним из основных стратегических партнеров, "Россельхозбанком", на постоянной основе идет работа по открытию новых вакансий, массовому найму, например, операторов колл-центров. Кроме того, наш партнер обращается именно в службу занятости, а не в кадровое агентство, за точечным рекрутингом.

Это, разумеется, не единственный пример партнерства. С 1 июля 2020 года к сотрудничеству привлечено более тысячи новых работодателей. Среди них такие как фабрика "Русский шоколад", "Якитория", "Рандеву", ПИК, "Азбука вкуса", Мосгортранс, Московский метрополитен, "Ашан", "Вайлдберриз" и другие.

В 2020 году в центре занятости "Моя карьера" налажено регулярное взаимодействие с более чем 400 партнерами-работодателями из различных отраслей. Среди них Faberlic, "Иль де боте", "Ренессанс страхование", сеть отелей "Хилтон", банк "Открытие", ГУМ, ФК "Спартак-Москва", "Ростелеком", "Почта России" и многие другие.

Какие профессии сейчас востребованы больше всего?

Анастасия Ракова: Максимальное количество вакансий зарегистрировано в сфере оптовой и розничной торговли - количество открытых позиций превышает 66 тысяч. В этой сфере популярны профессии продавцов, кассиров и менеджеров по продажам.

На втором месте расположена сервисная индустрия. Отели, рестораны, кейтеринг, и бьюти-сегмент активно ищут сотрудников на позиции продавцов, менеджеров, официантов, кассиров, хостес, поваров, парикмахеров. На данный момент доступно более 52 тысяч вакансий.

Замыкает тройку лидеров IT-сфера, в которой размещено 45 тысяч позиций. К самым популярным вакансиям этой сферы относятся менеджеры по работе с интернет-трафиком, системные администраторы, программисты, инженеры по внедрению новых технологий.

Популярна и удаленная работа. Число вакансий в Москве с работой в удаленном режиме в апреле 2021 выросло на 33% по сравнению с декабрем 2020 года. Количество таких предложений в базе службы занятости сейчас 18 тысяч. В основном соискателей интересуют вакансии, предполагающие дистанционный формат работы, в таких сферах как IT, рекрутмент, маркетинг, реклама, дизайн, онлайн-торговля, а также на позиции экономиста, бухгалтера, оператора кол-центра.

Как изменился рынок труда? Какой рецепт успешного трудоустройства и карьерного роста в Москве?

Анастасия Ракова: Еще несколько лет назад для успешного трудоустройства и дальнейшего карьерного развития было достаточно базового образования и стандартного набора навыков. Однако сейчас в силу высокой конкуренции это создает лишь основу для карьеры.

Именно поэтому задача столичной службы занятости - помочь найти работу тем, кому это сложно сделать самостоятельно. То есть человек хочет работать, но эффективно устроиться не получается. Подразделения Департамента социальной защиты - учебный центр "Профессионал" и центры "Моя работа" и "Моя карьера" - разработали и предлагают целый набор карьерных программ.

Центр "Профессионал" реализует программы по бесплатному обучению для трех категорий граждан: официально зарегистрированных в статусе безработных, женщин с детьми-дошкольниками и людей старше 50 лет. Это люди, которым в принципе непросто устроиться на работу.

В 2021 году представлено более 600 образовательных программ на базе ведущих вузов и колледжей Москвы, среди которых Высшая школа экономики, Финансовый университет при Правительстве РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Московская школа управления "Сколково", Учебный центр "Профессионал".

Наибольшим спросом среди желающих обучиться пользуются курсы, связанные с управлением в сфере экономики и финансов. Самые популярные направления - "Управление закупками" и "Бухгалтерский учет". Среди востребованных офисных специальностей: оператор колл-центра, кадровый менеджер, маркетолог.

А вот центр занятости сразу учит конкретным профессиям, например, в сфере питания (повар, кондитер, пекарь), в строительной и производственной сфере (сварщик, слесарь, монтажник, электромеханик). В сфере образования востребованы программы по современным технологиям в педагогике (арт-педагогика, психодиагностика детей в решении практических задач, сопровождение людей с ОВЗ). Молодые мамы обычно выбирают профессии, связанным с возможностью удаленной работы: веб-дизайн и разработка сайтов, мобильных приложений, графический дизайн, SMM, PR, копирайтинг. Уже более 3,7 тысяч человек проходят обучение по направлению центра занятости населения "Моя работа".

Есть ли специальные программы для подростков?

Анастасия Ракова: Ежегодно специализированный центр занятости "Моя карьера" организует летние стажировки для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В 2021 году в проекте примут участие около 1 тысячи юношей и девушек из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Основная цель - познакомить молодых людей с рабочим процессом и подготовить их к первым шагам в профессии. Продолжительность стажировок 20 дней по 4 часа.

На стажировку принять подростков готовы более 400 организаций столицы - центры госуслуг, музей-заповедник Царицыно, ВДНХ-Экспо, усадьба "Воронцово", спортивные школы Олимпийского резерва, институт Генплана Москвы, Централизованная библиотечная система, Главное Контрольное Управление города Москвы и многие другие. Ребята смогут попробовать себя в различных специальностях - звуко- и видеооператора, тренера-преподавателя, специалиста IT, дизайнера, специалиста по контролю наземного пассажирского транспорта, сотрудника пресс-службы, менеджера по закупкам и других.

После успешного прохождения стажировки подросткам будет оказана социальная поддержка в виде стипендии в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в городе Москве.

В 2020 году в программе летних стажировок приняли участие почти 600 юношей и девушек. Ребята испытали свои силы в 76 специальностях в 140 организациях города.