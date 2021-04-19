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19.04.2021 13:08
Рубрика: Общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники

Текст: Сергей Жуков

Первомайские праздники в столице прогнозируются дождливыми, а 9 мая заметно потеплеет. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: РИА Новости
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По его словам, первые майские праздники ожидаются относительно прохладными. "Днем будет до плюс 10...15 градусов, а ночью - примерно +1...6", - рассказал синоптик РИА Новости. Не исключено, что пройдут локальные дожди. Вверх температура воздуха поползет ориентировочно 4-5 мая.

К 9 мая, как ожидается, в Москве в ночные часы уже будет около 5-10 градусов выше нуля, а днем - около +15...20.

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