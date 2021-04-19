Новости

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум 10:31
В Челябинске задержаны подозреваемые в краже с золотодобывающей шахты 10:29
В Россию из Сирии вернулись 44 ребенка 10:26
Собянин: В 2022 году по Москве поедет электробус-гармошка 10:25
Чехия решила исключить "Росатом" из тендера на достройку АЭС "Дукованы" 10:18
В России утвердили порядок мониторинга за работой опеки 10:16
Белгородские ученые обучили нейросеть выявлять COVID 10:13
В Литве из-за карантина у пожилых не осталось денег на еду 10:10
Рублев поднялся на второе место в чемпионской гонке АТР 10:07
Шведам с прививкой от коронавируса разрешили обниматься 10:05
Синоптики спрогнозировали погоду во второй половине апреля в Москве 09:49
Прокуратура предупредила о новых способах кибермошенничества 09:41
Маск и глава Louis Vuitton за неделю разбогатели на 13 млрд долларов 09:30
Спасатели нашли трех пропавших в Гималаях россиян 09:23
В Турции уточнили данные по вакцине "Спутник V" 09:23
На Урале столкнулись локомотив и легковушка 09:17
В Томске из-за снегопада задержали авиарейсы 08:58
Магаданец взял кредит, чтобы отдать мошеннику 5 млн рублей 08:48
В Петербурге мать напала с ножом на девятилетнего сына 08:48
СМИ: Турция одобрила производство российской вакцины "Спутник V" 08:27
Житель Хабаровского края не смог попасть в квартиру и "заминировал" дом 08:18
Сорокин сыграл третий матч на ноль в НХЛ 07:33
Самолет японской авиакомпании совершил экстренную посадку в Новосибирске 07:30
Еще три клуба, включая "Баварию", пополнят европейскую Суперлигу 07:10
Перечислены регионы России с самым высоким уровнем жизни 06:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Как будем отдыхать на майские праздники
Как будем отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
19.04.2021 09:49
Рубрика: Общество

Синоптики спрогнозировали погоду во второй половине апреля в Москве

Текст: Ирина Огилько

Прохладная погода и в вечерние часы дождь ожидается с столичном регионе в понедельник. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
График отключения горячей воды в Москве представят после 20 апреля

По данным синоптиков, 19 апреля воздух в Москве не прогреется выше +13 градусов, в вечерние часы похолодает до +5 и начнутся дожди. Атмосферное давление повышенное, около 755 мм рт.ст.

- В понедельник погода в столичном регионе будет близкой к норме для середины апреля, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - В ближайшие дни ожидаем похолодание, во вторник и среду будут идти дожди, временами со снегом. Температурный фон будет близким к норме: днем не выше +9, ночью слабо положительные значения.

Как отметила метеоролог, до конца апреля температурный фон ожидается близким к норме. Такой теплой погоды, которая баловала москвичей на прошлой неделе, ждать на стоит.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Мишустин утвердил план развития Арктики
В Госдуме ответили на призыв запретить россиянам въезд в ЕС
Москва высылает 20 чешских дипломатов
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Правительство утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19