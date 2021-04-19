Синоптики спрогнозировали погоду во второй половине апреля в Москве

Прохладная погода и в вечерние часы дождь ожидается с столичном регионе в понедельник. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, 19 апреля воздух в Москве не прогреется выше +13 градусов, в вечерние часы похолодает до +5 и начнутся дожди. Атмосферное давление повышенное, около 755 мм рт.ст.

- В понедельник погода в столичном регионе будет близкой к норме для середины апреля, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - В ближайшие дни ожидаем похолодание, во вторник и среду будут идти дожди, временами со снегом. Температурный фон будет близким к норме: днем не выше +9, ночью слабо положительные значения.

Как отметила метеоролог, до конца апреля температурный фон ожидается близким к норме. Такой теплой погоды, которая баловала москвичей на прошлой неделе, ждать на стоит.