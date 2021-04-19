СК возбудил дело после пожара с тремя жертвами в Подмосковье

Главное следственное управление СК по Московской области возбудило дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) после пожара в городе Талдоме. Возгорание произошло в субботу, 17 апреля. Горел деревянный дом на Полевой улице. Погибли 35-летняя женщина и двое детей полутора и двух лет.

Как объяснила представитель ведомства Ольга Врадий, по предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования и нарушение правил эксплуатации электроприборов.

Следователями и криминалистами управления на данный момент проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Допрошены свидетели и очевидцы. В ближайшее время планируется назначение пожарно-технической экспертизы.