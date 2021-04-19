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Текст:   Любовь Проценко 
17:59 19.04.2021

Собянин рассказал о ходе реализации программы реновации в Даниловском районе

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новостройку в Даниловском районе на юге столицы. Она передана под заселение в рамках программы реновации. Переезжают сюда жители двух домов с улицы Малой Тульской, 1930 года постройки, расположенных меньше чем в полутораста метрах от нового жилья.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

"Мы подобрали здесь семь площадок, построен пока один дом", - рассказал глава города. По его словам, у будущих жильцов почти нет нареканий к качеству дома, как нет и отказов по переселению в него. Остальные шесть стартовых площадок будут введены в 2022-2023 годах. "Так что в этом районе, надеюсь, программа реновации надолго не затянется", - заключил мэр.

Промзоны Москвы подвергнутся реновации

Даниловский район - один из немногих, где некоторые дома, попавшие в программу реновации, имеют градостроительную ценность. Один из таких домов - расселяемый корпус N9 дома 2/1 по Малой Тульской. Его не снесут, как большую часть "хрущоб", а после расселения реконструируют, отметил Собянин. "Такие дома не являются памятниками культурного наследия, но все равно имеют свою ценность. Поэтому постараемся их сохранить", - пояснил мэр. А вот на месте другого расселяемого корпуса - N19, после сноса разобьют сквер.

В десятиэтажном доме, построенном по индивидуальному проекту, где побывал Собянин, 70 квартир. Две из них оборудованы под нужды маломобильных. Отделан он навесными панелями из керамогранита оранжевого, темно-коричневого и белого цветов. Лоджии и балконы там застеклены. Как и все жилье, которое строится по программе реновации, дом оснащен "умными" общедомовыми и индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, потребления тепла и электричества, которые сами автоматически передают данные в городские информационные системы. Это позволит жильцам существенно экономить ресурсы и затраты на коммунальные платежи. С целью безопасности дом так же оснащен видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. Есть в доме и свой подземный паркинг, куда можно спуститься прямо из квартиры. Жители, которые захотят приобрести в нем машино- место для своего авто, получат 40-процентную скидку, рассказал представитель компании застройщика. А те стоянки, которые останутся нераскупленными, смогут купить соседи из домов, расположенных рядом.

Двор дома уже благоустроен. В нем есть и детская площадка для малышей, и спортзона для любителей здорового образа жизни.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Как программа реновации изменила московский рынок недвижимости

Одними из первых новоселов дома стала семья Галины и Владимира Чертовых и их дочери Полины. В ближайшее время они переедут из коммуналки, где у них было две комнаты, в отдельную двухкомнатную квартиру площадью около 70 "квадратов" на седьмом этаже. Готовятся к переезду и пенсионеры Людмила и Валид Эль-Итави. У них как была трешка, так и будет трешка, но на восемь "квадратов" просторнее. А главное, ездить на свой девятый этаж они теперь будут на лифте, а не мучаться, поднимаясь пешком на пятый этаж как прежде.

Программа реновации жилищного фонда в Москве стартовала в 2017 году. В нее включены 5 175 домов или около 350 тысяч квартир, в которых проживает порядка 1 миллиона жителей. В настоящее время переехали в новое жилье или находятся в процессе переезда уже 35,9 тысячи москвичей.

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