Собянин: В 2022 году по Москве поедет электробус-гармошка

Электробус-гармошка появится на улицах Москвы в 2022 году. Об этом мэр Сергей Собянин написал в своем блоге в новом посте, посвященном развитию общественного транспорта в столице.

Как уже писала "РГ", "гармошка" уже сошла с конвейера завода-изготовителя и сейчас проходит испытания. "Эти электробусы вмещают до 135 пассажиров, - отметил глава города. - Число зарядных станций увеличим до 383, что позволит расширить сеть на новые районы".

Сейчас российская столица является европейским лидером по количеству электробусов. Их на улицах города уже 600, а через два года планируется закупить еще 820.

Собянин также отметил, что в течение ближайших четырех лет будут обновлены все остановки общественного транспорта, там появится бесплатный Wi-Fi и зарядки для гаджетов.