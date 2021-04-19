Суд арестовал имущество экс-губернатора Белозерцева и супругов Шпигель

Басманный суд в понедельник наложил арест на имущество, принадлежащее бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и его родственникам, а также Борису и Евгении Шпигель.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская, арест наложен на денежные средства в разной валюте - 230 млн рублей, 300 тысяч евро и 100 тысяч долларов - изъятые в ходе обысков, а также на недвижимость. Речь идет, в том числе, о земельных участках и нежилых помещениях в Пензенской области, Московской области и Ялте, принадлежащих фигурантам дела.

По данным Следственного комитета, в прошлом году Белозерцев получил от Шпигеля более 31 млн рублей взяток за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. По делу проходят 6 фигурантов, в том числе Белозерцев и супруги Шпигель. Все они отправлены под стражу в СИЗО.