В Москве отреставрирована уникальная башня XVII века

Впервые о строительстве башни говорилось в документах Приказа тайных дел 1673 года. Она сделана из красного кирпича и украшена белыми декоративными элементами. Каждый ярус имеет свое убранство. Эта башня была первым зданием, где заседала Боярская дума. К тому же именно здесь принималось решение о создании российского флота. Как рассказал замглавы столичного департамента культурного наследия Леонид Кондрашев, реставрация памятника заняла два года. Мастера воссоздали двери и ворота, окна и решетки, отреставрировали белокаменный цоколь, лестницы и все декоративные элементы. Привели в порядок и полы на гульбище - так называется галерея, окружающая здание. Сложнее всего далось реставраторам воссоздание части утраченных полихромных изразцов, символизирующих райский сад.
Перед реставрацией, по словам Кондрашева, проводились серьезные научные исследования. "Башня реставрировалась и ранее, особенно в XIX веке, но это была "романтическая" реставрация, - объяснил Леонид Кондрашев. - Тогда что-то переделывали, исходя из своих представлений об архитектуре старины. Это искажало облик памятника".
Своеобразной "вишенкой" на башне стал двуглавый орел весом 200 килограммов. Его установили на вершине постройки - на высоте 32 метра. "Фигура птицы вращается по ветру, а венчающая его корона и крест остаются статичны, - рассказал "РГ" реставратор Максим Савосин. - Орел сделан из меди, у него имеется бронзовый скелет, а покрыт он сусальным золотом - на позолоту ушло около 60 граммов". Флюгер, по словам Савосина, воссоздали по уцелевшим фрагментам орла, ранее венчавшего Сухареву башню, гравюрам, историческим справкам и фотографиям.