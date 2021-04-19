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19.04.2021 22:35
Рубрика: Экономика

Птица высокого полета

В Москве отреставрирована уникальная башня XVII века
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 84(8435)
На Измайловском острове в столице завершилась реставрация Мостовой башни - образца московского зодчества последней трети XVII века. Финишную точку реставраторы поставили, установив на вершину постройки позолоченного медного орла. Он играет роль флюгера.
Своеобразной "вишенкой" на башне стал двуглавый орел весом 200 килограммов. Фото: Аркадий Колыбалов

Впервые о строительстве башни говорилось в документах Приказа тайных дел 1673 года. Она сделана из красного кирпича и украшена белыми декоративными элементами. Каждый ярус имеет свое убранство. Эта башня была первым зданием, где заседала Боярская дума. К тому же именно здесь принималось решение о создании российского флота. Как рассказал замглавы столичного департамента культурного наследия Леонид Кондрашев, реставрация памятника заняла два года. Мастера воссоздали двери и ворота, окна и решетки, отреставрировали белокаменный цоколь, лестницы и все декоративные элементы. Привели в порядок и полы на гульбище - так называется галерея, окружающая здание. Сложнее всего далось реставраторам воссоздание части утраченных полихромных изразцов, символизирующих райский сад.

Перед реставрацией, по словам Кондрашева, проводились серьезные научные исследования. "Башня реставрировалась и ранее, особенно в XIX веке, но это была "романтическая" реставрация, - объяснил Леонид Кондрашев. - Тогда что-то переделывали, исходя из своих представлений об архитектуре старины. Это искажало облик памятника".

Своеобразной "вишенкой" на башне стал двуглавый орел весом 200 килограммов. Его установили на вершине постройки - на высоте 32 метра. "Фигура птицы вращается по ветру, а венчающая его корона и крест остаются статичны, - рассказал "РГ" реставратор Максим Савосин. - Орел сделан из меди, у него имеется бронзовый скелет, а покрыт он сусальным золотом - на позолоту ушло около 60 граммов". Флюгер, по словам Савосина, воссоздали по уцелевшим фрагментам орла, ранее венчавшего Сухареву башню, гравюрам, историческим справкам и фотографиям.

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