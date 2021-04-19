В Орле закрыли сеть подпольных игровых клубов

Сеть нелегальных игровых клубов обнаружили полицейские в Орле. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, причастными к их деятельности оказались шесть человек.

Правоохранители установили, что азартные игры были организованы в июне 2020, заведения, в которых обнаружили игровое оборудование, продолжали работать до марта. Салоны располагались по четырем адресам, и их владельцы, как и посетители, соблюдали строгую конспирацию.

Игроков в салоны пропускали только после идентификации личности, которую проводили с помощью систем видеонаблюдения. Личности игроков администраторы заведений идентифицировали с помощью системы видеонаблюдения.

После того, как сеть подпольных клубов обнаружили, из салонов изъяли компьютеры и планшеты со специальным программным обеспечением, мобильные телефоны, сим-карты и роутеры, с помощью которых организаторы азартных игр обеспечивали доступ в интернет, а также видеооборудование и документы, которые подтверждают факт незаконной игровой деятельности. Теперь все шесть человек стали фигурантами уголовного дела.