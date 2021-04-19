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19.04.2021 17:08
Рубрика: Происшествия

В суд направлено дело о мошенничестве с медицинскими масками на 235 млн

Текст: Иван Егоров

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу ранее судимого 32-летнего гражданина. Дело о мошенничестве направлено для рассмотрения по существу в Бабушкинский районный суд.

Фото: iStock
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы, установлено, что обвиняемый, являясь гендиректором фирмы, получил от трех иностранных граждан 9,1 млн рублей за якобы поставку медицинских масок. При этом, по данным следствия, он изначально не собирался выполнять свои обязательства. На следующий день эти же покупатели, не заподозрив обмана, передали ему еще более 3,7 млн рублей. Также мужчина сообщил покупателям номер расчетного счета в банке, оформленного на его супругу, после чего они перевили через банкомат еще 2,1 млн рублей. Таким, образом, как отметили в прокуратуре, злоумышленник путем обмана получил от потерпевших около 15 млн рублей, которые похитил.

Кроме того, обвиняемый, заключил от имени своей фирмы договор с другой компанией на поставку медицинских масок, который также не собирался исполнять. 18 марта 2020 года на расчётный счет его фирмы были перечислены 28,5 млн рублей. После чего злоумышленник совместно с неустановленными лицами заключил с этой же фирмой второе соглашение на поставку медицинских масок. После чего 20 марта на его расчетный счет были перечислены более 194,8 млн рублей.

По данным надзорного ведомства, в дальнейшем обвиняемый и его соучастники обязательства по договорам не исполнили, медицинские маски не поставили, а деньги похитили. В отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.

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