Циклон принес на Сахалин сильный снег с дождем

В ночь на 19 апреля циклон испортил погоду на территории десяти муниципальных образований Сахалинской области.

По данным пресс-службы регионального МЧС России, сильные осадки в виде снега с дождем накрыли Долинский, Холмский, Корсаковский, Томаринский, Анивский, Невельский, Смирныховский, Макаровский, Поронайский районы и город Южно-Сахалинск. На побережье острова дует ветер со скоростью 20-25 метров в секунду.

На реках южных районов возможен резкий подъем уровня воды - на 50-100 сантиметров.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Спасатели призывают жителей не выезжать без крайней необходимости за пределы населенных пунктов.

Между тем, как сообщили "РГ" в компании "Сахалинэнерго", электрики проводят восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных циклоном.

Накануне аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады предприятия были переведены в режим повышенной готовности. В электросетевом комплексе приостановлены все плановые ремонтные работы.

Всего для ликвидации последствий непогоды подготовлены 34 аварийных бригады (135 человек) и 38 единиц автотранспортной и спецтехники.

- По состоянию на 10 часов утра 19 апреля в результате прохождения циклона частично нарушено электроснабжение в городах Корсакове и Холмске, селах Березняки и Пионеры. В областном центре без электроэнергии часть улиц в планировочных районах Хомутово и Луговое, поселке Октябрьский, районе "Эдем", ряд домов на пересечении проспекта Победы и улицы Железнодорожной, а также улицы Кирпичной, - рассказала пресс-секретарь компании Маргарита Татарова, добавив, что произошло одно отключение линии электропередачи напряжением 35 кВ, а также 46 ЛЭП напряжением 6-10 кВ.