На Чукотке попали в ледовый плен около 20 белух

Около 20 белух оказались в ледовом плену в трех полыньях в бухте Пенкигнгэй на территории национального парка "Берингия" на Чукотке. Морских млекопитающих, оказавшихся в западне, обнаружили инспекторы нацпарка во время патрулирования.

Как отмечают в пресс-службе парка, расстояние от этого места до ближайшей открытой воды не менее 40 километров.

"Почти каждый год белухи попадают в такой ледовый плен, но обычно это происходит вблизи кромки, а сейчас их зажало очень глубоко. Лед принесло к нам с севера в начале декабря. В это же время в проливе мы наблюдали белух. 24 декабря в бухте Пенкигнгэй была еще открытая вода, а потом ветер поменялся на юго-западный и бухту забило льдами. Я думал, что все белухи ушли, и только недавно мы их обнаружили", - рассказал инспектор национального парка Артур Апалю.

Пока большинство животных чувствуют себя неплохо. Четверо более старых особей заметно исхудали, но остальные выглядят здоровыми. Ученые долго наблюдали за попавшими в плен белухами и отметили, что они находятся под водой по 20-25 минут. Вероятно, им пока удается добывать себе корм. Однако, если рыба уйдет из бухты, выжить млекопитающим будет значительно труднее.

Специалист по морским млекопитающим нацпарка Анатолий Кочнев, рассказал, что белухи умеют пользоваться воздушными полостями, которые бывают в подводной части льда. С их помощью они могут попробовать выбраться из ледовой ловушки. Также есть надежда, что им удастся продержаться до "большой воды".

"Обычно такое бывает, когда море долго не замерзает, а в момент проникновения белух глубоко в бухты вдруг происходит резкое похолодание и замерзание, или же происходит подвижка ледового массива, который закупоривает проходы. Известен случай, когда в том же районе в ледовый плен попало несколько тысяч белух в 1984 году. Тогда всю зиму и весну люди поддерживали промоины при помощи бензопил, а потом даже вызвали ледокол, но, по словам участников той эпопеи, успех ее был очень ограниченный, большинство белух все-таки погибло", - отмечает Анатолий Кочнев.

Стоит отметить, что район Сенявинского пролива особенно опасен для белух. Здесь много узких фьордов, вода почти закрыта от ветров и повсюду образуется крепкий припай.