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19.04.2021 03:33
Рубрика: Происшествия

На Камчатке погиб лыжник во время "Авачинского марафона"

Текст: Артем Красиков

В Камчатском крае во время проведения международных соревнований "Авачинский марафон" погиб 56-летний лыжник из Краснодара.

Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского провалился под лед и утонул

Трагедия произошла на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова, где спортсмены бежали 30 километров.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии, сообщается на сайте регионального правительства.

По данным главного судьи соревнований, видео, распространяемое в социальных сетях, не запечатлело трагический момент. Ранее было опубликовано видео, на котором лыжник врезался в дерево и ударился головой.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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