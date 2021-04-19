На Камчатке погиб лыжник во время "Авачинского марафона"

В Камчатском крае во время проведения международных соревнований "Авачинский марафон" погиб 56-летний лыжник из Краснодара.

Трагедия произошла на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова, где спортсмены бежали 30 километров.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии, сообщается на сайте регионального правительства.

По данным главного судьи соревнований, видео, распространяемое в социальных сетях, не запечатлело трагический момент. Ранее было опубликовано видео, на котором лыжник врезался в дерево и ударился головой.