На Сахалине произошло сильное землетрясение

Приводить дома в порядок после землетрясения, произошедшего накануне, приходится жителям расположенного в центральной части Сахалина Тымовского района. Как заверяют власти, инфраструктура и жилые здания получили лишь легкие повреждения. Однако ученые говорят, что строения нуждаются в более полном обследовании - уж очень опасное по интенсивности сейсмособытие произошло.

Сахалинцы делятся в соцсетях роликами и фото с кавардаком в квартирах и супермаркетах. К таким последствиям привело землетрясение магнитудой 4,5 балла, произошедшее практически под населенным пунктом - поселком Тымовское. Особенно оно потрепало нервы жителям верхних этажей. "Отдыхали семьей после работы, смотрели телевизор. Вдруг подпрыгнули на диване, одновременно на пол полетела посуда и другие вещи", - делится Наталья Ланцова. В одной из школ пошли трещины.

Жители Тымовского, а также находящихся чуть дальше сел Восход, Воскресеновка и Подгорное ощутили толчки силой до шести баллов. Как признался "РГ" один из разработчиков сейсмологического сервиса Алексей Коновалов, ежегодно на территории Сахалинской области происходят десятки землетрясений. Однако последнее особенно настораживает - именно в этом районе Сахалина сейсмособытие зафиксировано впервые. Кроме того, его интенсивность довольно высокая - до шести баллов.