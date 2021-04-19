На Сахалине создана спецкомиссия после землетрясения, напугавшего жителей

В Тымовском городском округе (центральная часть Сахалина) по поручению сахалинского губернатора создали специальную комиссию, которая оценит состояние объектов инфраструктуры и жилого фонда после вчерашнего землетрясения, перепугавшего островитян. Об этом сообщает региональное правительство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что объекты коммунальной и социальной сферы округа работают в штатном режиме.

По данным сейсмологического сервиса Eqalert.ru, в воскресенье 18 апреля в 19.16 по сахалинскому времени произошло землетрясение магнитудой 4,5 на территории Тымовского городского округа. Очаг залегал на глубине 8,6 километра. Поселок городского типа Тымовское располагался всего в четырех километрах от эпицентра. Жители этого населенного пункта, а также находящихся чуть дальше сел Восход, Воскресеновка и Подгорное ощутили толчки силой до пяти-шести баллов.

В этот же день, в 23 часа, был зафиксирован афтершок. Магнитуда повторного землетрясения составила 3,5, сейсмособытие было уже менее ощутимо.

Как сообщили "РГ" разработчики сейсмосервиса, вчера к ним поступило 70 откликов от жителей, что стало рекордом за всю историю существования ресурса. Обычно после регулярно происходящих в регионе землетрясений набирается не более десяти откликов.

- Землетрясение силой шесть баллов произошло в центральной части Сахалина впервые. В анкетах жители отметили, что в их квартирах раскачивались люстры, шаталась мебель, на стенах появились трещины. Многих охватила паника, - рассказал Алексей Коновалов.