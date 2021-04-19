Житель Хабаровского края не смог попасть в квартиру и "заминировал" дом

В полицию Комсомольска-на-Амуре поступило сообщение о бомбе, заложенной в одном из жилых домов. После проверки выяснилось, что взрывных устройств в здании нет, а ложный вызов поступил от одного из жильцов.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю, 32-летний мужчина пришел домой пьяным, из-за чего его не пустила в квартиру сожительница. Комсомольчанин решил привлечь внимание своей дамы необычным способом и "заминировал" дом. Личность хулигана правоохранители установили быстро. Свою вину он отрицать не стал.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (часть 1 статья 207 УК РФ). Ему грозит до трех лет лишения свободы. Пока фантазер находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.