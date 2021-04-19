Правительство расширит программу поддержки воздушных перевозок

"Авиакомпании, которые выполняют полеты по местным маршрутам, почти 10 лет успешно пользуются субсидиями от государства на приобретение самолетов в лизинг. Теперь такая программа будет действовать и в отношении современных вертолетов отечественного производства", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Авиаперевозчики смогут сэкономить на уплате лизинговых или арендных платежей и увеличить количество перевозок в труднодоступных районах страны.

Вопрос поднимался в ходе поездки главы кабмина по Дальнему Востоку. "Уверен, что новый механизм поддержки будет широко востребован малой авиацией и позволит обновить вертолетный парк, в том числе за счет модернизированной версии многоцелевого легкого вертолета "Ансат"", - сказал Мишустин. Он добавил, что важно обеспечить связанность территорий, развивать коммуникации, чтобы людям было удобнее добираться из региона в регион.