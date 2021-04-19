В Якутии возбуждено дело об убийстве младенцев

В Якутии возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних детей.

Утром 19 апреля 26-летний житель одного из сел арктического Булунского района нанес ножевые ранения своим сыновьям в возрасте один и два года. В следственном управлении СК России по Якутии сообщили, что мальчики скончались через несколько часов после доставления в больницу.

"Убийство произошло в отсутствие матери мальчиков, которая находится на стационарном лечении в городе Якутске после медицинской операции", - говорится в сообщении.

В труднодоступное село вылетели руководитель и старший следователь Арктического межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия), а также медицинские работники. Сейчас проводятся осмотр места происшествия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд экспертных исследований.

"Семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. В этой связи в отношении должностных лиц органов системы профилактики будет проведена процессуальная проверка, в ходе которой будет дана принципиальная правовая оценка их действиям либо бездействию, - отметила старший помощник руководителя следственного управления Надежда Дворецкая.