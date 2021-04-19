В Южно-Сахалинске в аварии с автобусом пострадали двое пассажиров

Утром в понедельник в Южно-Сахалинске произошла авария с участием рейсового автобуса №117, перевозившего пассажиров.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко, он поручил министерству здравоохранения оказать пострадавшим всю необходимую помощь, а министерству транспорта - взять на особый контроль установление причин аварии.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции, автобус следовал по маршруту Троицкое - Новотроицкое - Южно-Сахалинск. В результате происшествия пострадали двое пассажиров, их госпитализировали в областную больницу.

"Управлявший автобусом водитель, двигаясь по юго-западному объезду Южно-Сахалинска, не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу кювет", - рассказали в Госавтоинспекции.