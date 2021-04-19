В Минздраве предложили вести статистику по ВИЧ по единым критериям

19 апреля в Хабаровске ведущие российские и зарубежные вирусологи, инфекционисты, микробиологи и врачи обсудили самые острые проблемы профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции. Научно-практическая конференция была организована Минздравом России совместно с правительством Хабаровского края, Московским городским центром профилактики и борьбы со СПИДом и Национальной вирусологической ассоциацией. Эта конференция, где детально обсуждалась ситуация с ВИЧ в Дальневосточном федеральном округе, дала старт отчетных мероприятий, которые пройдут во всех федеральных округах.

Главная тема дня - обсуждение основных мер противодействия распространению ВИЧ-инфекции, заложенных в Государственной стратегии противодействия ВИЧ-инфекции до 2030 года.

С уникальной лекцией о последних достижениях в области исследований ВИЧ, а также пандемических заболеваний, включая и COVID-19, выступил директор Института вирусологии человека Медицинской школы университета Мериленда и сооснователь Глобальной вирусологической сети Роберт Галло. Именно Галло стал одним из первооткрывателей ВИЧ. В дискуссии также приняли участие академик РАН, директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург, а также главный эксперт по вопросам ВИЧ/СПИДа Китайского центра по контролю и предупреждению распространения заболеваний профессор Имин Шао. Все эти всемирно известные ученые вошли в Международный экспертный совет Национальной вирусологической ассоциации.

О том, как строилась работа с ВИЧ-инфицированными в последний год в условиях пандемии, рассказала директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова.

- Коллеги продолжали работу, подстраивались под оперативно меняющиеся обстоятельства и осуществляли бесперебойное лекарственное обеспечение больных ВИЧ-инфекцией. Важнейшим стало своевременное решение Министерства здравоохранения о возможности выписывать препараты на полгода, что - я хочу особо это отметить - впоследствии стало рекомендуемой ВОЗ практикой, - отметила Куликова.

Пандемия коронавируса усложнила работу системы профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в России и мире, заявил в своем выступлении главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус. "Несмотря на объективные ограничения, вызванные противоэпидемическими мероприятиями, в то время, как в европейских странах и ряде других государств охват тестированием в прошлом году снизился более чем вдвое, России удалось сохранить объемы обследования населения на ВИЧ-инфекцию, и это очень серьезное достижение. Россия продолжает оставаться одним из мировых лидеров в этом вопросе. Более того, в стране продолжается снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции, регистрируемое начиная с 2016 года. Негативный тренд удалось переломить", - подчеркнул Мазус.

По его словам, одна из наболевших проблем - существование нескольких баз статистических данных, характеризующих распространение ВИЧ-инфекции, в том числе и завышенной "альтернативной" статистики. По мнению Мазуса, различия в данных, представляемых различными ведомствами и общественными организациями, "заметно усложняют формирование объективной картины заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России и, что не менее важно, дают возможность для манипуляции данными в международных структурах, как правило, предпочитающих опираться на более высокие показатели".

Эксперт пояснил, что сейчас правовыми полномочиями на сбор и сведение статистических данных об общем числе случаев ВИЧ-инфекции в стране обладает Минздрав России.

"Однако некоторые исследовательские центры и международные эксперты периодически публикуют завышенные статистические сведения, основанные на неверифицированных и дублированных данных", - утверждает главный специалист Минздрава. - В такой ситуации нескольких официальных версий статистики в стране быть не должно. Тем более, что сведения, распространяемые научными организациями, неправительственными объединениями или волонтерскими группами, с учетом самой процедуры сбора данных явно вступают в противоречие с положениями законодательства об охране врачебной тайны и персональных данных".

Мазус выступил с предложением усилить научный подход и выработать универсальные критерии для статистических выкладок, в том числе с учетом международной практики.

"Этому будет способствовать прямое взаимодействие профессиональных объединений, таких, как Глобальная вирусологическая сеть, Национальная вирусологическая ассоциация - структур, которые трудно заподозрить в предвзятом и необъективном подходе к изучению данной проблемы", - подчеркнул эксперт.

К слову, нынешняя конференция прошла при экспертной поддержке Глобальной вирусологической сети. Что касается Российской вирусологической службы - это, как подчеркнул Мазус, открытая система, готовая как перенимать международный опыт, так и делиться собственными достижениями.

Справка "РГ"

Глобальная вирусологическая сеть GVN - это международная коалиция вирусологов, цель которой - оказывать международному медицинскому сообществу научную поддержку в лечении вирусных заболеваний. GVN была основана в 2011 году, в нее входят более 20 стран. Эта сеть способствует исследованиям вирусов, вызывающих болезни человека, помогает разработке диагностических средств, противовирусных препаратов и вакцин.