В Приморье при обрушении моста в реку упала машина с шестью пассажирами

В Анучинском районе Приморского края обрушился мост. В результате ЧП в реку Арсеньевка упал автомобиль, в котором находились шесть человек.

Три девушки сумели спастись, машину и еще троих пассажиров ищут спасатели, сообщает региональная прокуратура.

Известно, что мост построен самовольно для проезда к земельному участку крестьянско-фермерского хозяйства, где также сдавались в аренду домики для отдыха.

Прокуратура проверит законность возведения и эксплуатации переезда. Назначена доследственная проверка по факту происшествия.