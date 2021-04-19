Нижегородский кремль закрыли для прогулок и экскурсий

Все общественные пространства Нижегородского кремля временно закрываются для посетителей с сегодняшнего дня. Решение связано с капитальным ремонтом и благоустройством к 800-летию города.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Все работы должны завершиться к августу. На территорию кремля по служебному удостоверению могут проходить посетители учреждений, работающих здесь, а также адвокаты лиц, участвующих в судебных делах Арбитражного суда Нижегородской области. Остальные посетители суда могут попасть по судебному извещению или повестке. Посетители культурных мероприятий в кремлевских музеях и концертном зале должны будут предъявить билеты.

Сейчас работы ведутся сразу на нескольких ключевых площадках. В их числе - мемориал "Вечный огонь", боевой ход и прясла кремля, противооползневые работы у нескольких башен. Ежедневно, по информации пресс-службы, здесь работает 25 единиц тяжелой техники, регулярно двигается различная строительная техника.

- Для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, посещающих Нижегородский кремль с экскурсиями, для прогулок и отдыха, было принято решение о закрытии территории для посетителей до окончания работ, - пояснил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.