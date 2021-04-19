Три человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Нижегородской области

МЧС России сообщило о сильном пожаре, который вспыхнул в многоквартирном жилом доме. ЧП произошло в Нижегородской области.

"По системе 112 поступила информация о происшествии по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, трехэтажный многоквартирный жилой дом. По прибытию установлено, что произошло возгорание на площади 1200 кв. м. и обрушение конструкций здания. Имеется информация о 3 пострадавших. Со слов соседей, в здании находится человек" - сообщили в областном главке МЧС.

По прибытию на место происшествия, пожарные помогли провести эвакуацию жильцов.

Для размещения и транспортировки эвакуированных жильцов предоставлен автобус. Их доставляют в ПВР, экстренно развернутый на базе районного Дома культуры.