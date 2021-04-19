Ученые создали устройство для раннего выявления онкопоталогий

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), Пермского ГАТУ и Пермского института ФСИН России создала проект устройства для автоматического гистологического анализа. Новая разработка позволит оперативно выявлять клеточные патологии, в том числе онкопатологии.

- Структурные изменения в тканях клетки, обнаруженные с помощью гистологического анализа, дают точную картину о заболевании человека. Сейчас этот процесс достаточно длителен, в работу вовлечены несколько специалистов, которые проводят исследования вручную. Цель нашей разработки - автоматизировать процедуру гистологического анализа для ускорения распознавания болезней. Модуль поддержки принятия решений сможет максимально исключить человеческий фактор и повысить точность анализов, - пояснил профессор кафедры "Информационные технологии и автоматизированные системы" ПНИПУ, доктор технических наук, доцент Сергей Костарев

Исследователи провели серию экспериментов, которые показали точность распознавания онкологических заболеваний до 92 процентов. Процесс исследования начинается с загрузки образцов материала в аппарат, подготовки гистологического препарата и их сканирования. Затем компьютерные алгоритмы обрабатывают полученное изображение. Устройство с помощью нейронных сетей "расшифровывает" его, находя индикаторы разрушения тканей, которые характеризуют различные патологические процессы.

Конечная цель ученых - создать "робота-гистолога", который будет выполнять функции загрузки образцов материала до выдачи результата. Сейчас исследователи разрабатывают прототип устройства и находятся в поиске финансирования для проекта.