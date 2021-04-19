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19.04.2021 19:56
Рубрика: Спорт

В Оренбурге открылся уникальный центр восточных единоборств

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Уникальный центр восточных единоборств открылся в Оренбурге. Построенный в классическом японском стиле спортивный объект на улице Салмышской, где смогут заниматься более 800 человек, стал подарком городу от частного инвестора - компании "Руссоль".
Фото: Компания "Руссоль" Фото: Компания "Руссоль"
Фото: Компания "Руссоль"

В числе почетных гостей церемонии открытия был министр, заведующий информационным отделом посольства Японии в России Тосио Ямамото. Напомнив о многолетнем сотрудничестве посольства с Оренбургской областью, он подчеркнул, что современный объект откроет новую страницу совместной работы.

- Уверен, что этот центр может стать замечательной площадкой для проведения будущих мероприятий в рамках японо-российских турниров, - заметил Тосио Ямамото.

Фото: Пресс-служба компании "Руссоль"
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Решение о строительстве Центра восточных единоборств было принято руководством компании-инвестора совместно с горадминистрацией Оренбурга и правительством области. Объект общей площадью 3000 квадратных метров включает в себя большую спортивную арену, зал функциональной подготовки, раздевалки с душевыми для спортсменов, медицинский и административные кабинеты.

На базе центра расположилась муниципальная спортивная школа №11 имени Эдуарда Цоя - заслуженного тренера области по карате. Назвать центр в его честь предложил руководитель компании "Руссоль" Сергей Черный - в свое время он был учеником сенсея. По словам предпринимателя, планы по созданию такой школы появились еще при жизни учителя.

- Тренеров уже подобрали - и местных, и из других регионов. Это люди увлеченные, фанаты своего дела. Занятия для детей здесь будут проводиться бесплатно, - рассказал Сергей Черный. - Мы дарим это здание городу, и администрация не имеет права использовать его в других целях. Это прописано в условиях договора.

Кстати, кроме восточных видов борьбы - всестилевого каратэ, тхэквондо, киокусинкай, кобудо - здесь будут организованы и занятия по самбо.

Фото: Пресс-служба компании "Руссоль"
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- Отдельная благодарность руководителю компании "Руссоль" Сергею Васильевичу Черному, за то, что построил и подарил такой спортивный объект областному центру, что было принято решение помимо восточных единоборств развивать здесь и наш русский вид - самбо, - отметил министр физической культуры и спорта Оренбургской области Сергей Салмин. - Рад за жителей этого густонаселенного микрорайона, ведь у мальчишек и девчонок появилась возможность в шаговой доступности посещать секции единоборств.

Кстати

Центр восточных единоборств им. Цоя расположен по адресу: г. Оренбург, ул. Салмышская, д.34/2. Для всех желающих посетить объект организованы экскурсии.

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