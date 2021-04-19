В России появились новые возможности найти работу и улучшить карьеру

В понедельник, 19 апреля, исполняется 30 лет, как в России была создана служба занятости. За эти годы ее отделения во всех регионах страны помогли миллионам людей найти новую работу, повысить квалификацию и даже выстроить успешную карьеру.

Благодаря национальному проекту "Демография" происходит обновление центров занятости населения, которые становятся современными государственными кадровыми агентствами. На базе портала "Работа в России" создается единая информационная платформа. Безработным не понадобится собирать пакеты документов для обращения в центр занятости. Все их данные будут храниться в электронном виде.

К тому же они смогут узнать о вакансиях по всей стране. Например, во всех центрах занятости Пермского края уже установлены гостевые компьютеры, которыми можно воспользоваться для поиска вакансий.

Работа ждет вас

"Благодаря единому государственному порталу "Работа в России" информировать службу занятости можно дистанционно в личном кабинете, - говорит министр социального развития Пермского края Павел Фокин. - Работодатели активно осваивают новые сервисы и сейчас на портале уже зарегистрировано 16 тысяч работодателей. Мы стараемся привлечь буквально всех. Наша главная задача - состыковать спрос и предложение. Предоставить соискателям как можно больше предложений о работе, а работодателям - квалифицированные кадры".

В центре занятости населения по Кировскому району во время ремонта помещение оформили с использованием единого фирменного стиля "Работа в России". Здесь выделены специальные зоны - детский уголок, сектор по работе с инвалидами, с цифровыми сервисами.

"Мы понимаем, что не у всех жителей Пермского края есть возможность доступа к цифровым сервисам, - отметил Павел Фокин. - И сейчас с помощью гостевых компьютеров они смогут искать работу самостоятельно, а не ждать предложений от сотрудников службы занятости".

С соискателями и работодателями взаимодействуют консультанты. Для каждого посетителя они используют индивидуальный подход с учетом жизненной или бизнес-ситуации. Этот принцип используют и в других регионах.

Свели с "Тотошкой"

В Республике Коми в селе Выльгорт, это пригород Сыктывкара, районная служба занятости населения регулярно помогает местному семейному центру "Тотошка" искать сотрудников.

- Наша дружба с "Тотошкой" началась года четыре назад. К нам обратилось руководство центра, мы начали искать людей, рассказывать о программах, предлагать совместные проекты, - рассказывает и.о. директора центра занятости населения Сыктывдинского района Коми Антон Беловол.

В "Тотошке" были созданы рабочие места для инвалидов. Долгое время в центре музыкальным сопровождением заведовал инвалид первой группы по зрению, а администратором был сотрудник с инвалидностью второй группы. В службе занятости признают - трудоустройство соискателя с инвалидностью в селе на малое предприятие - дело очень сложное и ответственное.

Поэтому очень большое внимание здесь уделяют программе стажировок для людей с ограниченными возможностями. Соискатель приходит на предприятие не сразу на долгосрочный трудовой договор, а на три месяца. Если работодателю и сотруднику все нравится, то они заключают постоянный контракт. Если же нет - расстаются.

Жительница села Выльгорт Екатерина Осипова тоже сейчас проходит в "Тотошке" стажировку, но это уже другая программа. Екатерина - многодетная мать, находясь в отпуске по уходу за третьем ребенком, женщина решила пройти обучение новой профессии.

Курсы бухгалтера она прошла в рамках нацпроекта "Демография". Эта программа позволяет женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, повышать квалификацию или получать новую, востребованную на рынке труда профессию. Екатерина три месяца посещала бухгалтерские курсы и сразу оказалась востребованным специалистом - молодую мать позвали на несколько сельских предприятий, но она ушла в "Тотошку".

Как пояснила сама женщина, на то был личный мотив. Дело в том, что в этот детский садик она отдала своего ребенка. "С семьей Екатерины Осиповой мы работали в рамках социального контракта, эта программа подразумевает комплексную помощь семьям в сложной ситуации. Сейчас у Екатерины и ее детей все хорошо", - отметил Антон Беловол.

Справка "РГ"

Планируется переоборудовать центры занятости как флагманские, расположенные в крупных городах, так и небольшие, расположенные в сельской местности.

Модернизированный центр будет также играть роль проектного офиса по управлению кадровым потенциалом. В 2021 году такая работа пройдет в 61 регионе, в 2022 году - в 73 регионах. С 2023 модернизация центов занятости охватит все регионы.

Вся эта работа ведется в рамках национального проекта "Демография".