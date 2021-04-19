В Саратовской области следователь вымогал миллион у сотрудников ФСИН

Новости

Звезда "Последнего героя" умерла от рака в 50 лет 16:31
Блокбастер "Годзилла против Конга" установил рекорд 16:21
Володин связал высылку дипломатов из Чехии с планами страны по поводу "Спутника V" 16:12
В ЕР заявили о начале регистрации избирателей на праймериз 16:07
Иностранному заказчику показали совместную работу дрона и САУ "Мста-С" 15:53
Вышел новый трейлер "Обители" Прилепина - с Безруковым и Ребенок 15:53
В Крыму убийца пятилетней падчерицы получил пожизненный срок 15:53
Глава Минприроды: Количество лесных пожаров сократились почти в 5 раз 15:50
Футбольный арбитр Вилков отстранен от работы 15:49
Ученые создали устройство для раннего выявления онкопоталогий 15:38
Генпрокуратура предостерегла детей и родителей от участия в незаконных массовых акциях 15:26
Ростуризм заявил о перепродажах отелями номеров по более высоким ценам 15:21
Ученые подтвердили связь между интеллектом и активностью мозга 15:17
В Петербурге родилась пятикилограммовая девочка 15:01
В Симферополе воду начнут подавать по 18 часов в сутки 15:00
В Петербурге группу неонацистов осудили за хулиганство 14:53
Стали известны сроки цветения растений-аллергенов в Москве 14:51
Песков рассказал об ответе на незаконные акции 14:51
Глава Минвостокразвития прокомментировал план развития Арктики 14:43
Видео: Поздравлявший ветерана оркестр сыграл малышам детскую песню 14:37
Посольство РФ в Киеве получило ноту о высылке дипломата 14:35
В Москве начался суд над таможенниками по делу о контрабанде валюты 14:31
Роспотребнадзор оценил долю россиян, имеющих иммунитет к COVID-19 14:27
В Кремле сообщили о приглашенных на Послание президента 14:24
Эпидемиолог оценил опасность "российских" штаммов COVID-19 14:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Как стать фермером, не выходя из городской квартиры
Как стать фермером, не выходя из городской квартиры
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
19.04.2021 15:59
Рубрика: Происшествия

В Саратовской области следователь вымогал миллион у сотрудников ФСИН

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Следователь одного из территориальных отделов управления СК по Саратовской области подозревается в вымогательстве взятки у сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В Москве начался суд над таможенниками по делу о контрабанде валюты

Как сообщает областное управление СК, сотрудник следственных органов был задержан после передачи ему первой части взятки в 500 тысяч рублей.

По версии следствия, следователь, у которого находился материал проверки в отношении четырех сотрудников ФСИН, потребовал заплатить ему миллион рублей за не привлечение их к уголовной ответственности. В случае отказа дачи взятки вымогатель угрожал возбудить уголовное дело о халатности, якобы допущенной сотрудниками службы исполнения наказаний. Сотрудники ФСИН сообщили о вымогательстве в УФСБ по Саратовской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий один из сотрудников ФСИН передал следователю часть требуемой им суммы, после чего работника правоохранительных органов задержали.

Как отмечают в областном управлении СК, сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия.

- Органом предварительного следствия перед судом будет возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба ведомства.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Песков: Путин и Байден обсуждали информацию о подготовке покушения на Лукашенко
В Кремле назвали борьбу с бедностью одним из главных своих приоритетов
Захарова объяснила отказ Чехии раскрыть детали расследования взрывов
Генпрокуратура предостерегла детей и родителей от участия в незаконных массовых акциях
Роспотребнадзор оценил долю россиян, имеющих иммунитет к COVID-19
Верховный суд разъяснил, как отличить кражу от находки
Тюрьмы объединят с СИЗО и вынесут за пределы городов