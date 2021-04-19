В Саратовской области следователь вымогал миллион у сотрудников ФСИН

Следователь одного из территориальных отделов управления СК по Саратовской области подозревается в вымогательстве взятки у сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Как сообщает областное управление СК, сотрудник следственных органов был задержан после передачи ему первой части взятки в 500 тысяч рублей.

По версии следствия, следователь, у которого находился материал проверки в отношении четырех сотрудников ФСИН, потребовал заплатить ему миллион рублей за не привлечение их к уголовной ответственности. В случае отказа дачи взятки вымогатель угрожал возбудить уголовное дело о халатности, якобы допущенной сотрудниками службы исполнения наказаний. Сотрудники ФСИН сообщили о вымогательстве в УФСБ по Саратовской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий один из сотрудников ФСИН передал следователю часть требуемой им суммы, после чего работника правоохранительных органов задержали.

Как отмечают в областном управлении СК, сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия.

- Органом предварительного следствия перед судом будет возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба ведомства.