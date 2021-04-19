В Ульяновске нашли способ достроить проблемный дом

Проблемный дом №47 в микрорайоне Юго-Западный в Ульяновске достроят в 2021 году с привлечением средств инвестора. 14 апреля соответствующее соглашение подписали исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Ульяновской области Константин Алексич и представитель ГК "Магазин Новостроек".

По информации специалистов профильного ведомства, следующим этапом станет передача прав и обязанностей по возведению объекта ИСК "Запад" новому застройщику-инвестору.

Как рассказал и.о. министра строительства и архитектуры Константин Алексич, на сегодняшний день готовность объекта составляет 37%. "Необходимо провести работы по устройству кровли и фасада, инженерных систем, а также внутреннюю отделку. Дом планируется ввести в эксплуатацию в конце 2021 года. Квартиры получат 54 семьи дольщиков", - пояснил руководитель.

Также 14 апреля на заседании регионального правительства был представлен законопроект, который объединит два вида компенсации затрат на достройку домов для застройщиков - инвесторов и поможет повысить уровень их заинтересованности.

В настоящее время для решения вопроса с долгостроями правительство Ульяновской области взаимодействует с федеральными структурами для увеличения объема финансирования на завершение строительства и осуществляет поиск региональных ресурсов для ускорения процесса.

- Сейчас застройщик может получить либо бюджетные субсидии, либо земельный участок в аренду на льготных условиях. Мы предлагаем объединить две этих возможности. Это будет полезно в случае удорожания завершения строительства, когда сметная стоимость превышает лимиты средств в бюджете, предусмотренные на данный дом. Тогда застройщик-инвестор сможет воспользоваться правом на получение земельного участка в аренду без проведения процедуры торгов. Стоимость участка должна соответствовать документально подтвержденной разнице между понесенными затратами и объемом предоставленной субсидии, - рассказал исполняющий обязанности председателя правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

Законопроект будет представлен на рассмотрение депутатам Законодательного Собрания региона на ближайшем заседании.

Напомним, в 2020 году в Ульяновской области достроено восемь проблемных объектов ИСК "Запад": многоквартирные дома №41 и №42 в микрорайоне "Волжские кварталы", дом №16 в микрорайоне "Центральный", дома №45, №32, №31, №37, №46 в микрорайоне "Юго-Западный". Также права дольщиков десяти объектов будут восстановлены с помощью механизмов федерального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, по девяти объектам уже приняты положительные решения о достройке. Общая сумма средств с учетом федеральной поддержки, которая поступит на достройку банкротных домов, составит порядка 3 млрд рублей.