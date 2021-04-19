Видео: Поздравлявший ветерана оркестр сыграл малышам детскую песню

В Самарской области в канун Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей - 11 апреля, Росгвардия навестила 20 ветеранов. Выступление военного оркестра рядом с домом одного из бывших узников завершилось необычным образом: музыканты по зову сердца сыграли специально для малышей расположенного рядом детсада.

Во встречах с ветеранами традиционно принимает участие военный оркестр Росгвардии. Вот и на этот раз в Тольятти мини-концертом музыканты поздравили Геннадия Шаврина, узника концлагеря, во время войны располагавшегося возле города Барановичи Белорусской СССР. Во время выступления на прогулку как раз вышли воспитанники детсада. Завершился концерт маршем "Прощание славянки". Ребятам выступление настолько понравилось, что они похвалили музыкантов хором, громко выкрикивая - "Молодцы!". Военные не растерялись и отблагодарили ребят импровизацией, сыграв для них "Песенку крокодила Гены" из мультфильма "Чебурашка". Это попало на видео, которое сделали соседи ветерана.

- Празднованием Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей личный состав Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии начал подготовку к празднованию Дня Победы. К большому сожалению, живых участников этих событий становится все меньше и меньше. И наша задача не только передать эстафету памяти подрастающему поколению, но и подчеркнуть его важность и значимость. Как показывает случай с воспитанниками детского сада, у нас это получается, - отметил начальник Центра, полковник Андрей Тряпичников.