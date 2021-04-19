Замглавы города в Марий Эл задержали за махинации с ветхим жильем

В Марий Эл заместитель главы администрации города Звенигово подозревается в махинациях, связанных с переселением граждан из ветхого жилья.

Как сообщили "РГ" в республиканском управлении СК РФ, в декабре 2019 года власти города приобрели жилые помещения для расселения жителей аварийных домов. С февраля по сентябрь 2020 года чиновница незаконно потребовала от 11 участников программы переселения внести денежные средства под видом добровольных пожертвований на счет Звениговской администрации. Требуемые суммы при этом составляли от 100 до 285 тысяч рублей. Часть потерпевших выполнила требование.

В настоящее время 34-летняя женщина задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Следователи устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности замглавы городской администрации.