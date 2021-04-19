Новости

В США ресторан предложил клиентам год бесплатных бургеров за тату с его логотипом 19:37
Стартовала подача заявок на участие в шествии "Бессмертного полка онлайн" 19:20
Замглавы города в Марий Эл задержали за махинации с ветхим жильем 19:08
Президенты России и Боливии обсудили поставки "Спутник V" 19:03
Высланные властями Чехии российские дипломаты покинули страну 19:01
В Марий Эл сняли ограничения на работу кафе и ресторанов круглосуточно 18:54
ФАС возбудила дело против Google из-за блокировок аккаунтов в YouTube 18:51
Крупнейший в истории российский бриллиант выставили на аукцион 18:03
ВОЗ продлила режим ЧС из-за коронавируса 17:58
Столичная Госавтоинспекция открыла мотосезон 17:38
Застройщик ЖК "Белые камни" получил три года за обманутых дольщиков 17:38
Москвичам пообещали резкие скачки атмосферного давления 17:32
Суд арестовал имущество экс-губернатора Белозерцева и супругов Шпигель 17:25
Вышел трейлер сериала по роману Захара Прилепина "Обитель" 17:20
Россияне стали употреблять больше витаминов 17:17
В суд направлено дело о мошенничестве с медицинскими масками на 235 млн 17:08
На западе столицы бойцовая собака напала на мать с ребенком 16:56
Арбитр матча "Локомотив" - "Спартак" Левников отстранен от работы 16:50
Звезда "Последнего героя" умерла от рака в 50 лет 16:31
Блокбастер "Годзилла против Конга" установил рекорд 16:21
Володин связал высылку дипломатов из Чехии с планами страны по поводу "Спутника V" 16:12
В ЕР заявили о начале регистрации избирателей на праймериз 16:07
Иностранному заказчику показали совместную работу дрона и САУ "Мста-С" 15:53
Вышел новый трейлер "Обители" Прилепина - с Безруковым и Ребенок 15:53
В Крыму убийца пятилетней падчерицы получил пожизненный срок 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров
ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров
19.04.2021 19:08
Рубрика: Происшествия

Замглавы города в Марий Эл задержали за махинации с ветхим жильем

Текст: Сергей Кирсанов

В Марий Эл заместитель главы администрации города Звенигово подозревается в махинациях, связанных с переселением граждан из ветхого жилья.

В Саратовской области следователь вымогал миллион у сотрудников ФСИН

Как сообщили "РГ" в республиканском управлении СК РФ, в декабре 2019 года власти города приобрели жилые помещения для расселения жителей аварийных домов. С февраля по сентябрь 2020 года чиновница незаконно потребовала от 11 участников программы переселения внести денежные средства под видом добровольных пожертвований на счет Звениговской администрации. Требуемые суммы при этом составляли от 100 до 285 тысяч рублей. Часть потерпевших выполнила требование.

В настоящее время 34-летняя женщина задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Следователи устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности замглавы городской администрации.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Марий Эл Борьба с коррупцией

Главное сегодня

В Кремле назвали борьбу с бедностью одним из главных своих приоритетов
Захарова объяснила отказ Чехии раскрыть детали расследования взрывов
ФАС возбудила дело против Google из-за блокировок аккаунтов в YouTube
Семьям с детьми предоставят льготную ипотеку на строительство домов
Генпрокуратура предостерегла детей и родителей от участия в незаконных массовых акциях
Верховный суд разъяснил, как отличить кражу от находки
Тюрьмы объединят с СИЗО и вынесут за пределы городов