Дальневосточные чиновники спасли пассажирку на борту самолета

Глава минздрава Бурятии Евгения Лудупова, руководитель Росздравнадзора республики Зоя Занабадарова, а также врио главы межрайонного управления №99 ФМБА в Комсомольске-на-Амуре Алексей Афанасьев спасли пассажирку, которой стало плохо на борту самолета.

Жительница села Саган-Нур возвращалась вместе с супругом домой самолетом рейса Москва - Улан-Удэ. Неожиданно у нее резко ухудшилось самочувствие и упало артериальное давление. Летящие этим же рейсом чиновники моментально сориентировались и оказали пассажирке экстренную медицинскую помощь.

- Женщине были сделаны необходимые инъекции, - сообщила министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова. - В результате командир экипажа по рекомендации медиков принял решение прервать путь и совершить экстренную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске.

Бригада медиков скорой помощи госпитализировала пассажирку.