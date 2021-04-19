Красноярск зафиксировал пробуждение деловой жизни

Комбинированный формат семнадцатого Красноярского экономического форума - в режиме реального присутствия и онлайн - в этом году определила главная тема: "Экономика и пандемия: российский взгляд".

В 2020-м, когда коронавирус наступал по всем фронтам, из соображений безопасности впервые в истории этой авторитетной деловой площадки пришлось сделать паузу. В том, что КЭФ-2021 состоялся, хотя болезнь окончательно еще не побеждена, эксперты усматривают определенный символизм: основной удар выдержан, пора думать о дальнейшей стратегии.

- Красноярский форум, превратившийся в статусную площадку, давно признанную в России и за рубежом, традиционно формирует повестку открывающегося делового сезона, - считает руководитель программной дирекции КЭФ, генеральный директор ООО "Бизнес Диалог" Анатолий Кицура. - Возобновление его работы после известных ограничений - событие, безусловно, знаковое. Его дискуссии полностью охватывают самые актуальные вопросы мировой и российской экономики

В этом году на КЭФ работали представители 30 стран, в том числе Японии, Южной Кореи, Китая, Сингапура, Индии, государств Восточной и Западной Европы, США, ЮАР, более 40 международных деловых и общественных организаций, бизнес-компаний.

- При подготовке к форуму был найден эффективный гибридный формат. Не исключено, что его будем практиковать и в будущем, - подчеркнул губернатор Красноярского края Александр Усс.

Пожалуй, один из самых грандиозных и прорывных замыслов на форуме озвучили представители отечественной цветной металлургии.

Так, компания "РУСАЛ" начинает переводить сибирские предприятия на мощности с использованием технологии обожженного анода. Модернизация намечается на заводах в Красноярске, Иркутске, Братске и Новокузнецке, где за ближайшее десятилетие с технологии Содерберга половину всех электролизеров переведут на более современную "чистую" технологию. Корпуса, работающие по старой технологии, будут демонтированы, а на их месте возникнут новые цеха мощностью производства в 1,4 миллиона тонн металла в год.

"Полюс", входящий в пятерку мировых золотодобывающих компаний мира, приступает к строительству золотоизвлекательной фабрики на месторождении Благодатное. Новая фабрика обойдется в 600 миллионов долларов. С ее пуском добыча драгметалла в крае вырастет, минимум, на 12 тонн.

Кроме того, соглашение о сотрудничестве с правительством Красноярского края подписала компания "Полиметалл". Оно касается инвестиционного проекта по добыче золота на месторождении Ведуга, расположенном в Северо-Енисейском районе. Предварительные капитальные вложения оцениваются в 450 миллионов долларов. "Полиметалл" намерен выйти на проектную мощность до 8-9 тонн золота.

В связи с "коронавирусными" ограничениями государству и бизнесу пришлось серьезно перестраивать работу: искать новые коммуникации, совершенствовать услуги. Большое значение приобрели онлайн-сервисы, электронный документооборот и видеоконференцсвязь.

На форуме эту тенденцию проанализировали участники экспертной дискуссии "Цифровая экономика. Новые сроки - новые задачи". С прошлого года во всех субъектах РФ действуют центры управления регионами, по сути, положившие начало новому этапу взаимодействия власти с гражданами.

Остро встает вопрос кибербезопасности. Сегодня, когда неведомый гений-злоумышленник, сидя перед монитором за тысячи километров, способен обесточить целое государство или устроить теракт на важном объекте, растет спрос на технологии по информационной безопасности и специалистов. Бизнес удовлетворяет его посредством аутсорсинга или подготовки собственных кадров.

Разумеется, как и в прошлые годы на КЭФ обсуждались вопросы развития Арктики. В конце марта правительство РФ утвердило программу социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. На сей раз речь шла уже не о далеких планах, а о начавшемся процессе. На Таймыре приступили к реализации мегапроекта "Восток Ойл", освоению Сырадасайского угольного месторождения, строительству морского порта.

В ходе дискуссии на КЭФ было озвучено, что 74 предприятия, став резидентами Арктической зоны, уже инвестировали в нее 188 миллиардов рублей. Шесть проектов получили господдержку. Все это в итоге загрузит Северный морской путь.