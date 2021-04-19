В прошлогоднем рейтинге инвестиционного потенциала российских регионов агентства RAEX Красноярский край, несмотря на ограничения, вызванные распространением на планете коронавирусной инфекции, занял пятое место, уступив лишь Москве, Санкт-Петербургу, Московской области и Краснодарскому краю, а в арктической зоне страны уверенно вышел в лидеры. Что помогает сохранять высокую привлекательность? Какие направления сулят революционный экономический рост? Об этом корреспонденту "РГ" рассказал губернатор края Александр Усс.

Для красноярцев едва ли не самым острым пандемическим вызовом стала майская вспышка коронавируса в Северо-Енисейском районе, когда, по сути, одномоментно заразились более 1200 вахтовиков-золотодобытчиков известной компании "Полюс". Пришлось прибегнуть к помощи военных медиков, экстренно разворачивать в тайге временные госпитали. И вот почти год спустя новостные агентства известили о том, что компания серьезно укрепила свои возможности: запасы двух новых площадей оцениваются в десятки тонн драгметалла. Главные испытания позади?

Александр Усс: Не берусь делать прогнозы, но могу с уверенностью сказать: Красноярский край готов к любому сценарию развития событий. Конечно, пандемия и вызванные ею ограничения негативно сказались на экономике. По некоторым показателям в прошлом году зафиксировано падение. Но мы выполнили все обязательства перед жителями и продолжаем реализацию национальных проектов.

Чтобы удержать экономику на плаву, приняли пакет антикризисных мер почти на 4,5 миллиарда рублей. Речь идет о преференциях по упрощенной и патентной системам налогообложения, о налоговых льготах на имущество и транспорт. Уменьшилась нагрузка на предпринимателей за счет снижения ставки по ЕНВД. Представители малого и среднего бизнеса получили отсрочку или освобождение от арендной платы, если они пользуются краевым или муниципальным имуществом. Агентство развития бизнеса стало предоставлять микрозаймы на щадящих условиях.

Стабильность развития обеспечили несколько факторов. Во-первых, экспортная ориентация крупнейших предприятий края. Несмотря на колебания цен на мировом рынке, стоимость основных товаров подросла. Во-вторых, активное взаимодействие с федеральным центром. В прошлом году наш регион получил из бюджета страны почти 58 миллиардов рублей. В-третьих, реализация инвестиционных проектов. По итогам прошлого года край вошел в пятерку наиболее инвестиционно активных в России.

Сибирская генерирующая компания продолжила экологическую модернизацию в Красноярске. КрАЗ завершил перевод электролизных корпусов на более чистые технологии. Богучанский алюминиевый завод запустил новый литейный комплекс. "Соврудник" приступил к разработке золоторудного месторождения Высокое.

В начале этого года на федеральном уровне принято решение о создании Красноярской технологической долины, которая будет стимулировать глубокую переработку алюминия и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Край стал ближе к созданию на территории аэропортов Красноярск и Черемшанка международного транспортно-логистического хаба. Реконструкция магистральной рулежной дорожки практически завершена. В июне она будет пущена в эксплуатацию.

В 2020-м введен режим региональных инвестиционных проектов. Для компаний, которые станут его участниками, с этого года установлены пониженные ставки по налогу на прибыль.

Мы активно используем все имеющиеся возможности, которые позволяют создать благоприятные условия для развития территорий.

Кризис, проверяя на прочность, позволил обрести и опыт выживания в условиях поистине экстремальных. Судя по всему, это пригодилось и на нефтяных, угольных месторождениях Таймыра?

Александр Усс: Безусловно. В июле прошлого года принят пакет законов для поддержки бизнеса в арктической зоне. Предприниматели, зарегистрированные в Таймырском, Туруханском и части Эвенкийского района, а также Норильске, могут рассчитывать на различные преференции, включая свободную таможенную зону. Первым арктическим резидентом края стала компания "Северная звезда", которая реализует проект освоения Сырадасайского угольного месторождения на Таймыре. Строительство промышленного кластера по добыче угля уже началось. На полуостров прибывают техника и оборудование, необходимые для начала производственного этапа реализации проекта.

Отмечу, что все инициативы по освоению высоких широт проходят через процедуру согласований. Сырадасайский проект одобрен государственной экологической экспертизой. Приоритет бережного отношения к хрупкой северной природе гарантирован.

Большие перспективы связаны с проектом "Восток Ойл", благодаря которому Красноярский край войдет в топ лидеров по нефтедобыче. Предполагается, что на Севере появятся 15 промысловых городков, аэродромная сеть, несколько тысяч линий электропередачи и километров дорог. Повысятся доходы краевого и местных бюджетов, которые мы сможем конвертировать в создание комфортной среды. Общий объем инвестиций "Роснефти" оценивается в 11 триллионов рублей. Это беспрецедентные вложения.

Ключевым инфраструктурным проектом, позволяющим превратить наш регион в мощный логистический хаб с выходом к морским путям, станет строительство крупнейшего порта "Бухта Север". Документы для строительства этого терминала уже готовы. По приблизительным оценкам, к 2024 году грузопоток по Северному морскому пути достигнет 80 миллионов тонн. Сырье будет поставляться как в западном, так и в восточном направлении.

Таким образом, обретет конкретное воплощение давняя идея диверсификации рынков сбыта российских углеводородов вдоль арктического шельфа. На наших глазах формируется новая глобальная транспортная артерия, меняющая логистику всего Евразийского континента. Для края открывается историческое окно возможностей. Принципиально иные налоговые поступления, тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест, реальный импульс для развития малого бизнеса - все это создает надежный фундамент для грядущих социальных перемен.

При освоении высоких широт приоритет бережного отношения к хрупкой северной природе гарантирован

Надо полагать, пространственный сдвиг региона в сторону Арктики сформирует и новые подходы к реализации стержневого мегапроекта "Енисейская Сибирь", объединяющего замыслы Севера и Юга? Слышал, Александр Викторович, об идее красноярских ученых и солидных предпринимателей возвести за енисейскими порогами мощный грузовой терминал...

Александр Усс: Суть предложения в том, чтобы сюда, вниз по реке, из Карского моря заходили суда приличного уровня тоннажности. Используя близость Транссиба, можно соединить его с Ледовитым океаном. Заманчиво, не правда ли? С одной стороны, удалось бы разгрузить магистраль, с другой - открыть новые логистические перспективы со всеми вытекающими преимуществами.

Вместе с Высокогорским мостом через Енисей это могло бы изменить и районы так называемого Малого Севера...

Александр Усс: Новый мост, строительство которого уже началось, обеспечит круглогодичное сообщение с Ангаро-Енисейским экономическим районом. В свою очередь это ускорит проекты, которые, в частности, готовят "Полюс", Новоангарский обогатительный комбинат, "Сегежа групп" и другие компании. Кроме того, будет решена проблема доступности многих населенных пунктов на правом берегу Енисея, где проживает почти 13 тысяч наших земляков.

В регионе аккумулируется четверть суммарных сибирских инвестиций и более двух процентов всех капвложений в российскую экономику. Согласно экспертным оценкам, по масштабам внедренных инструментов стимулирования инвестиционной деятельности 2020 год стал беспрецедентным. В ближайшее время этот тренд сохранится?

Александр Усс: Само по себе ничего не прибывает. Несколько лет назад край попал в своеобразную "инвестиционную яму", когда крупные проекты практически не начинались. Это грозило проблемами для экономики и бюджета. Поэтому появилась "Енисейская Сибирь" и все, что с ней связано. Сегодня, как я уже говорил, мы - в пятерке самых инвестиционно активных в стране. Есть основания для того, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее. Это подтверждают и оценки специалистов, высказанные на Красноярском экономическом форуме. Кстати, одна из центральных дискуссий была посвящена теме "Мегапроект "Арктика" и Северный морской путь". Представители власти, деловых, промышленных и научных кругов обсуждали контуры предстоящего экономического прорыва, инвестиционные проекты, которые должны составить основу плацдарма для освоения Севера. Сейчас в режиме реального времени идет работа по планированию развития Арктики, созданию новой законодательной базы и экономических механизмов. Для красноярцев важно, что это происходит на нашей земле, с нашим участием. Движение в этом направлении неизбежно повлечет за собой повышение инвестиционной активности, модернизацию инфраструктуры, благотворно отразится на уровне жизни людей.