Новосибирский губернатор поручил ускорить весеннюю уборку

Работа коммунальных и дорожных служб по наведению порядка в населенных пунктах Новосибирской области к майским праздникам должна быть активизирована. Такую задачу поставил губернатор Андрей Травников.

Глава региона выступил на оперативном совещании, которое состоялось в новосибирском правительстве.

- Возможно, майские праздники в этом году будут проходить из-за пандемийных ограничений в несколько усеченном варианте. Однако традицию наведения порядка в наших городах и поселках к первомайским праздникам мы отменять не будем. Поэтому просьба - усилить эту работу, осталось фактически две недели, - подчеркнул Андрей Травников.

При этом губернатор отметил, что традиционные весенние субботники в Новосибирской области не должны подменять работу коммунальных и дорожных служб. Уборку эти службы должны усилить до субботников, уже сейчас.

- В советское время ходила такая шутка - осенью колхозники помогают горожанам в уборке урожая. В шутке есть и доля правды, мы понимаем, что были проблемы в организации работы в наших колхозах и совхозах. Чтобы у участников субботников, которые выйдут на территории городов, поселков не было ощущения, что коммунальные и дорожные службы им помогают в наведении порядка, эти службы нужно активизировать прямо на этой неделе, навести порядок несмотря на осложнение погоды, возможные осадки, - обратился губернатор к участникам оперативного совещания.