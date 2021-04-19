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19.04.2021 07:30
Рубрика: Происшествия

Самолет японской авиакомпании совершил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский Boeing 787-800 Dreamliner, приналдежащий японской авиакомпании All Nippon Airways, совершил в понедельник экстренную посадку в аэропорту Новосибирска. Лайнер перегоняли из Парижа в Токио.

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На борту находились лишь семь членов экипажа, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу авиаузла. По данным пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, лайнер был вынужден совершить посадку из-за подозрений на инсульт у командира.

Мужчина был госпитализирован. Вылет самолета запланирован через 18 часов, в ночь на вторник.

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