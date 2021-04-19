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19.04.2021 09:47
Рубрика: Общество

Сибирские ученые создали "умные" вкладыши для одежды пожарных

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)
Фото: Пресс-служба СФУ Фото: Пресс-служба СФУ
Фото: Пресс-служба СФУ

Сотрудники Сибирского федерального университета (Красноярск) предложили использовать в рабочей одежде пожарных специальные вкладыши из материала с памятью формы. Они сделают облачение борцов с огнем более безопасным, сообщает пресс-служба СФУ.

Фото: Пресс-служба ПНИПУ
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Сплав никеля и титана (нитинол) отличается особой прочностью, почти не подвержен коррозии и обладает способностью быстро расширяться при нагревании. Затем, остывая, материал возвращается к первоначальной форме.

Так называемые "умные" вкладыши для курток и других предметов одежды, выполненные из этого материала, позволят пожарным дольше, чем сейчас, находиться в горящем помещении. Вставки из нитинола почти не утяжеляют одежду, а удорожание комплекта боевой формы пожарного будет незначительным - всего около пяти процентов, - рассказали на кафедре Техносферной и экологической безопасности вуза.

Вкладыш помещается между слоями одежды, может вшиваться в воротник куртки, в перчатки, в шлем. Например, образцы модернизированных перчаток уже прошли апробацию в борьбе с пламенем. Нитиноловые пружины мгновенно нагреваются, раздвигают слои одежды и образуют "подушку безопасности", которая защищает тело пожарного от раскаленных предметов. Можно взять в руку раскаленный металл или горящий кусок древесины и достаточно долго держать, не обжигаясь.

Материалом с памятью формы коллектив ученых занимается с 2015 года. Уже получены патенты на разработку.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Сибирский федеральный университет

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