Спасатели предупредили жителей регионов Сибири об урагане

В понедельник, 19 апреля, и в ночь на вторник, по центральным и южным районам Красноярского края ожидается ветер с порывами скоростью до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на метеорологические службы.

О ветре с порывами до 23 м/с, а также о дожде и мокром снеге предупредило также управление МЧС по Иркутской области.

Еще больше разойдется стихия, по данным Гидрометцентра, в Хакасии. Днем и ночью, 19 апреля, возможен очень сильный ветер. Местами его порывы могут достигать скорости 25 м/с, а в горах (метеостанция Ненастная) - 30 м/с. Специалисты республиканского управления МЧС призвали граждан проявить максимальную осторожность.

В ведомстве добавили, что в связи с непогодой не исключены нарушения работы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, дорожных служб, объектов энергетики и связи. Возможны повреждения зданий. Возрастает риск травматизма среди людей.

Штормовой прогноз направлен в муниципальные образования, в министерства, ведомства и организации.