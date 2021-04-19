В Новосибирске рассказали подробности о застреленном в суде мужчине

Мужчина, застреленный у Центрального районного суда Новосибирска, обвинялся в незаконном производстве и сбыте наркотических средств в крупном размере. Как отметили в пресс-службе областного ГУ МВД, он был убит при попытке к бегству.

По данным полиции, инцидент произошел во дворе здания суда. Обвиняемый был доставлен туда для избрания в отношении него меры пресечения, однако предпринял попытку побега из-под стражи. Один из конвойных достал табельное оружие и открыл огонь.

От полученного ранения мужчина скончался в карете скорой помощи. По данному инциденту в полицейском главке назначена служебная проверка.

Ранее в пресс-службе суда уточнили, что при разгрузке конвойного автомобиля обвиняемый, требуя его отпустить, удерживал конвойного и угрожал применением насилия.