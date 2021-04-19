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19.04.2021 09:16
Рубрика: Происшествия

В суде Новосибирска застрелили обвиняемого

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске конвоир застрелил обвиняемого при доставке его на заседание суда. Как уточнили в пресс-службе Центрального районного суда Новосибирска, инцидент произошел сегодня утром.

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Известно, что обвиняемого доставили в здание суда для избрания ему меры пресечения. Однако при разгрузке конвойного автомобиля он схватил одного из сопровождавших его сотрудников правоохранительных органов и, угрожая конвоиру насилием, потребовал, чтобы его отпустили.

Один из напарников конвойного был вынужден применить табельное оружие. На место в срочном порядке вызвали скорую помощь, однако медики констатировали смерть потерпевшего, который скончался от огнестрельного ранения на месте.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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