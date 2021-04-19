В суде Новосибирска застрелили обвиняемого

В Новосибирске конвоир застрелил обвиняемого при доставке его на заседание суда. Как уточнили в пресс-службе Центрального районного суда Новосибирска, инцидент произошел сегодня утром.

Известно, что обвиняемого доставили в здание суда для избрания ему меры пресечения. Однако при разгрузке конвойного автомобиля он схватил одного из сопровождавших его сотрудников правоохранительных органов и, угрожая конвоиру насилием, потребовал, чтобы его отпустили.

Один из напарников конвойного был вынужден применить табельное оружие. На место в срочном порядке вызвали скорую помощь, однако медики констатировали смерть потерпевшего, который скончался от огнестрельного ранения на месте.