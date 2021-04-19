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19.04.2021 08:37
Рубрика: Происшествия

В Иркутской области два автомобиля провалились под лед, погибли люди

Текст: Дмитрий Машуков

В Шелеховском и Боханском районах Иркутской области зафиксированы ЧП, сообщает региональный главк МЧС.

Начальник ГИБДД Петропавловска-Камчатского провалился под лед и утонул

В воскресенье в районе населенного пункта Пионерск автомобиль Chevrolet Tahoe съехал в реку Иркут. Иномарка под управлением 37-летнего водителя затонула в полутора десятках метров от берега. Спасателям, оперативно прибывшим на место происшествия, удалось разбить окно внедорожника, вытащить и доставить пострадавшего мужчину на сушу. Там его передали врачам скорой помощи, но реанимационные мероприятия не помогли. Подъем автомобиля сейчас невозможен из-за хрупкого льда в месте провала, добавили в МЧС.

В ночь на понедельник в акватории Братского водохранилища в 15 метрах от берега провалился под лед автомобиль Toyota Hilux. По предварительным данным, в иномарке находились четыре человека. Троим из них удалось выбраться из салона. Водолазы пожарно-спасательной службы Приангарья достали тело погибшего мужчины.

Причинами трагедий спасатели назвали нарушение запрета выезда на лед.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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