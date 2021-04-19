В Приангарье начали проверку из-за загрязнения леса сточными водами

Сотрудники природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и Ростехнадзора проводят проверку по факту загрязнения леса в Шелеховском районе Иркутской области илом и сточными водами.

Организован рейдовый осмотр территории. Обнаружен "излив иловых масс на почву". Для определения возможного вреда экологии эксперты отбирают пробы грунта, сообщили в управлении Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории.

По данным агентства "Интерфакс", представители природоохранной прокуратуры проверяют муниципальное предприятие "Водоканал" города Шелехова. По предварительным данным, на очистных сооружениях произошла авария.