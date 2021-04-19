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19.04.2021 08:40
Рубрика: Общество

В Сибири ученые расшифровали ядерную ДНК неандертальцев

Текст: Наталья Граф
Российские и зарубежные антропологи впервые извлекли и расшифровали ядерную ДНК неандертальцев не из костей и зубов, а из грунта пещер, где обитали древние люди.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Изучение генетики и эволюции древних людей всегда осложнялось тем, что не хватало материала, откуда можно было бы извлечь ДНК. Ученые предложили использовать в качестве источника ядерной ДНК артефакты с раскопок - камни и орудия труда, сохранившие биологические следы древнего человека. Ведь найти их гораздо проще, чем кости и зубы. Антропологи разработали совершенно новый подход к обработке метагеномного материала.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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- Поэтапно сравнивая расшифрованные последовательности нуклеиновых кислот с имеющимися в базе и концентрируясь на фрагментах, характерных только для человека, мы отделили материал неандертальцев от материала животных, таких как медведи, с которыми у нас очень много схожих генов, - рассказал изданию "Наука в Сибири" директор Института археологии и этнографии СО РАН Андрей Кривошапкин.

Ученые исследовали артефакты из трех пещер - Чагырской и Денисовской в Горном Алтае на юге Сибири и испанского грота в Атапуэрке. Оказалось, что в испанской пещере жили две линии неандертальцев, разделившиеся примерно 100 тысяч лет назад.

- Одна популяция сменила другую, но непонятно, что послужило причиной - климат или некие морфологические изменения, - пишет "Наука в Сибири".

Известно, что примерно 100 тысяч лет назад неандертальцы пришли к своему "классическому" внешнему виду с коренастым телосложением и очень выступающим вперед широким лицом.

Исследователи считают, что анализ ядерной ДНК из отложений стоянок поможет пролить свет на многие спорные и сложные вопросы эволюции человека.

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