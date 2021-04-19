В Томске фотолюбителя сбил грузовой поезд

В Томске в районе поселка Хромовка под поезд попал 32-летний мужчина, фотографировавший железнодорожные пути.

- Мужчина находился на железнодорожных путях вне оборудованного для пешеходов места, делал на свой телефон фотографии и прослушивал при этом музыку через наушники, - сообщает Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Фотограф в наушниках не реагировал на звуковые сигналы локомотива. Машинист поезда применил экстренное торможение, однако было уже поздно. От полученных травм мужчина скончался. Отмечается, что в его личных вещах были обнаружены бутылки с алкоголем.

Транспортная полиция напоминает о том, что грубое нарушение правил безопасности на железной дороге нередко приводит к трагическим последствиям.