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Рубрика: Происшествия

В Томске спасатели вызволили застрявшую на острове собаку

Текст: Наталья Граф (Томск)
Фото: ГУ МЧС России по Томской области Фото: ГУ МЧС России по Томской области
Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Томские спасатели на аэролодке организовали операцию по эвакуации собак, которые во время ледохода оказались отрезанными от земли на острове.

Фото: iStock
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За помощью в МЧС обратились представители зоозащитной организации "Верный друг". Волонтеры рассказали, что несколько животных попали в беду. Оголодавшие собаки находятся на острове на реке Томи в черте Томска и не могут добраться до берега.

Сотрудники оперативной дежурной смены Томской областной поисково-спасательной службы выехали вместе с зоозащитниками на остров на аэролодке.

- Плотные заросли помешали специалистам отловить всех животных, однако в результате операции две собаки оказались на берегу, - сообщает ГУ МЧС России по Томской области. - Одна уехала вместе с представителями "Верного друга", другая, к сожалению, сбежала.

Спасатели доставили на остров корм для животных. Если уровень воды поднимется до критической отметки, отлов собак будет продолжен.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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