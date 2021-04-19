В Ингушетии полицейские пойдут под суд за взятку от наркоторговца

Следователи в Ингушетии расследовали уголовное дело в отношении сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Наркополицейских подозревают в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков опийной группы пытались завладеть 300 тысячами рублей. В обмен на деньги они обещали покровительство жителю Назрани, находящемуся под стражей за хранение и реализацию сильнодействующих психотропных веществ.

Подследственный осознал незаконный характер требований сотрудников полиции и обратился в ФСБ. Недобросовестных работников органов задержали. В ходе предварительного следствия их уволили по дискредитирующим обстоятельствам.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.