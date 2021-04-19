Калининградка отдала мошенникам 5 млн, надеясь заработать на криптовалюте

Жительница Калининграда перевела телефонным мошенникам более пяти миллионов рублей, надеясь заработать на торговле криптовалютами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В полицию обратилась 53-летняя горожанка, которая до криптовалют увлекалась биржевой торговлей. Она нашла во всемирной сети сайты, предоставляющие брокерские услуги, переводила на различные счета деньги и пыталась получить прибыль. Правда, тогда суммы инвестиций были невеликими - до 10 тысяч рублей.

Когда один из депозитов калининградки принес прибыль, с ней связался некий "финансовый специалист". Он посоветовал женщине перейти от биржевой торговли к торговле цифровыми деньгами. Сказал, что у него якобы есть знакомый, который занимается оптовой продажей криптовалют. Кроме того, "финансовый специалист" предложил свою помощь в оформлении кредита под залог квартиры. Калининградка послушалась всех советов: оформила заем, заложила недвижимость и перечислила на счета мошенников деньги.

Поначалу она перевела 1,8 миллиона. Лже-брокер сказал: все прошло успешно, "инвестор" получила прибыль. Однако с возвратом инвестиций якобы возникли проблемы. Помощник предложил женщине перевести еще 3,5 миллиона, которые ей вернутся вместе с прибылью от предыдущей сделки. Получив эти деньги, "финансист" вновь сослался на непредвиденные обстоятельства и начал настаивать на третьем транше.

Лишь на этом этапе калининградка заподозрила неладное и обратилась в правоохранительные органы. Как установили полицейские, женщина общалась, помимо злоумышленника, примерно с десятью другими брокерами, обсуждая возможные схемы заработка на биржевой торговле и криптовалютах. Сейчас специалисты проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.