Конституционный суд РФ обязал муниципалитеты отменить запрет на торговлю на придомовой территории. Ларьки и киоски, если они размещаются на земельном участке законно и с согласия собственников, имеют на это полное право. Это важнейшее решение обеспечивает право граждан купить рядом с домом хлеб и молоко, но оно важно в том числе и для нас, представителей печатной прессы, когда число газетных киосков и так сокращается.

"Российскую газету" и другие печатные издания теперь будет проще купить в киосках возле дома. Фото: Сергей Михеев

С жалобами на то, что местные власти ввели категорический запрет на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовой территории, в КС обратились несколько человек из Калининграда, Ярославля и Перми.

Члены ТСЖ "Мирный" из Перми указали, что решение муниципалитета нарушает их конституционное право свободно распоряжаться землей.

Суды общей юрисдикции не приняли во внимание определение КС 2019 года, в котором сказано, что "решение вопросов благоустройства территории муниципального образования не может сопровождаться установлением норм права, предполагающих ограничения и запреты в отношении существа (основных характеристик) экономической деятельности...". Но на момент принятия этого решения правовое регулирование организации нестационарной торговли менялось, поэтому КС воздержался от оценки законоположений, обжалованных в том числе и ТСЖ "Мирный". И это позволило апелляции не учитывать позицию КС. Поэтому сейчас она выражена прямо - в официальном постановлении. В решении подчеркивается, что владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками свободно, если это не наносит вреда природе и не мешает людям. И это положение статьи 36 Конституции должно распространяться в том числе на собственников участка земли под многоквартирным домом.

- Положения законодательства не предполагают возможности для органов местного самоуправления самостоятельно вводить несоразмерные ограничения нестационарной торговли на придомовой территории, - подчеркивается в решении КС, - порождая тем самым произвольные препятствия для законной предпринимательской деятельности и ограничивая право собственника (участников долевой собственности) распоряжаться своим имуществом.

Органы МСУ не имеют права вводить несоразмерные ограничения нестационарной торговли

Чтобы убрать из региональных нормативных актов оспоренный запрет, муниципалитетам отводится ровно год. Если необходимые изменения не будут внесены, следует исходить из того, что он более не действует. Дела всех заявителей должны быть пересмотрены.