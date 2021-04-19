Новости

В США ресторан предложил клиентам год бесплатных бургеров за тату с его логотипом 19:37
Стартовала подача заявок на участие в шествии "Бессмертного полка онлайн" 19:20
Замглавы города в Марий Эл задержали за махинации с ветхим жильем 19:08
Президенты России и Боливии обсудили поставки "Спутник V" 19:03
Высланные властями Чехии российские дипломаты покинули страну 19:01
В Марий Эл сняли ограничения на работу кафе и ресторанов круглосуточно 18:54
ФАС возбудила дело против Google из-за блокировок аккаунтов в YouTube 18:51
Крупнейший в истории российский бриллиант выставили на аукцион 18:03
ВОЗ продлила режим ЧС из-за коронавируса 17:58
Столичная Госавтоинспекция открыла мотосезон 17:38
Застройщик ЖК "Белые камни" получил три года за обманутых дольщиков 17:38
Москвичам пообещали резкие скачки атмосферного давления 17:32
Суд арестовал имущество экс-губернатора Белозерцева и супругов Шпигель 17:25
Вышел трейлер сериала по роману Захара Прилепина "Обитель" 17:20
Россияне стали употреблять больше витаминов 17:17
В суд направлено дело о мошенничестве с медицинскими масками на 235 млн 17:08
На западе столицы бойцовая собака напала на мать с ребенком 16:56
Арбитр матча "Локомотив" - "Спартак" Левников отстранен от работы 16:50
Звезда "Последнего героя" умерла от рака в 50 лет 16:31
Блокбастер "Годзилла против Конга" установил рекорд 16:21
Володин связал высылку дипломатов из Чехии с планами страны по поводу "Спутника V" 16:12
В ЕР заявили о начале регистрации избирателей на праймериз 16:07
Иностранному заказчику показали совместную работу дрона и САУ "Мста-С" 15:53
Вышел новый трейлер "Обители" Прилепина - с Безруковым и Ребенок 15:53
В Крыму убийца пятилетней падчерицы получил пожизненный срок 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров
ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров
19.04.2021 19:12
Рубрика: Происшествия

Ларек пустили во двор

КС РФ разрешил размещать киоски на придомовой территории
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 84(8435)
Конституционный суд РФ обязал муниципалитеты отменить запрет на торговлю на придомовой территории. Ларьки и киоски, если они размещаются на земельном участке законно и с согласия собственников, имеют на это полное право. Это важнейшее решение обеспечивает право граждан купить рядом с домом хлеб и молоко, но оно важно в том числе и для нас, представителей печатной прессы, когда число газетных киосков и так сокращается.
"Российскую газету" и другие печатные издания теперь будет проще купить в киосках возле дома. Фото: Сергей Михеев "Российскую газету" и другие печатные издания теперь будет проще купить в киосках возле дома. Фото: Сергей Михеев
"Российскую газету" и другие печатные издания теперь будет проще купить в киосках возле дома. Фото: Сергей Михеев

С жалобами на то, что местные власти ввели категорический запрет на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовой территории, в КС обратились несколько человек из Калининграда, Ярославля и Перми.

Фото: iStock
Конституционный суд уточнил порядок прекращения дел частного обвинения

Члены ТСЖ "Мирный" из Перми указали, что решение муниципалитета нарушает их конституционное право свободно распоряжаться землей.

Суды общей юрисдикции не приняли во внимание определение КС 2019 года, в котором сказано, что "решение вопросов благоустройства территории муниципального образования не может сопровождаться установлением норм права, предполагающих ограничения и запреты в отношении существа (основных характеристик) экономической деятельности...". Но на момент принятия этого решения правовое регулирование организации нестационарной торговли менялось, поэтому КС воздержался от оценки законоположений, обжалованных в том числе и ТСЖ "Мирный". И это позволило апелляции не учитывать позицию КС. Поэтому сейчас она выражена прямо - в официальном постановлении. В решении подчеркивается, что владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками свободно, если это не наносит вреда природе и не мешает людям. И это положение статьи 36 Конституции должно распространяться в том числе на собственников участка земли под многоквартирным домом.

- Положения законодательства не предполагают возможности для органов местного самоуправления самостоятельно вводить несоразмерные ограничения нестационарной торговли на придомовой территории, - подчеркивается в решении КС, - порождая тем самым произвольные препятствия для законной предпринимательской деятельности и ограничивая право собственника (участников долевой собственности) распоряжаться своим имуществом.

Органы МСУ не имеют права вводить несоразмерные ограничения нестационарной торговли

Чтобы убрать из региональных нормативных актов оспоренный запрет, муниципалитетам отводится ровно год. Если необходимые изменения не будут внесены, следует исходить из того, что он более не действует. Дела всех заявителей должны быть пересмотрены.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Конституционный суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В Кремле назвали борьбу с бедностью одним из главных своих приоритетов
Захарова объяснила отказ Чехии раскрыть детали расследования взрывов
ФАС возбудила дело против Google из-за блокировок аккаунтов в YouTube
Семьям с детьми предоставят льготную ипотеку на строительство домов
Генпрокуратура предостерегла детей и родителей от участия в незаконных массовых акциях
Верховный суд разъяснил, как отличить кражу от находки
Тюрьмы объединят с СИЗО и вынесут за пределы городов