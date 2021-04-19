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19.04.2021 22:45
Рубрика: Экономика

Тур с видом на север

Необычные маршруты на Белое море предлагают в Поморье
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 84(8435)
Альтернативой турецкому берегу могут стать не только черноморские курорты. Туроператоры Архангельской области пользуются моментом и зазывают россиян на Белое море. В числе новых предложений - самый разный отдых, включая пляжный.
Самое подходящее место для отпуска - побережье Онежского полуострова. Фото: Алексей Дуэль Самое подходящее место для отпуска - побережье Онежского полуострова. Фото: Алексей Дуэль
Самое подходящее место для отпуска - побережье Онежского полуострова. Фото: Алексей Дуэль

"Разве в Арктике можно купаться?" - спросит житель других широт. "Еще как!" - ответят ему северяне. Летние фото с острова Ягры в Северодвинске вполне можно принять за сочинские: людей на пляже столько, что яблоку негде упасть. Причем купаются даже по ночам, поскольку они на Севере белые.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Самое подходящее место для отпуска - побережье Онежского полуострова. Как раз в этом сезоне там открывается новый туркомплекс, в котором есть все для комфортного отдыха - от wi-fi до шезлонгов. А вместо стандартного "все включено" - местная кухня с морской рыбой и дикоросами. "Хотя у нас арктическое море, здесь много теплых солнечных дней. К июлю вода прогревается до 18-20 градусов, а воздух - до 25. Пляж песчаный. Воздух насыщен йодом. Комаров на побережье не бывает. Белое море всегда разное, можно бесконечно наблюдать за приливами и отливами, закатами и рассветами", - рассказывает представитель туркомплекса Елена Заварзина.

Но провести весь отпуск в шезлонге будет неправильно, ведь вокруг столько интересного. Можно отправиться на прогулку на катере к необитаемым островам. Говорят, каждая из них сопровождается встречей с белым китом - белухой, морским зайцем или нерпой.

Очень популярна рыбалка, особенно у семей с сыновьями-подростками. "В пандемию вырос спрос на активный отдых, - отмечает директор каргопольского турбюро Радик Аднобаев. - Тур с рыбалкой мы так и назвали: "Штурмуя Белое море", поскольку оно часто бывает неспокойным. Участники надевают гидрокостюмы и в надувных лодках с моторами отправляются на промысел. По возвращении улов туристов жарят для них прямо на берегу".

Летние фотографии с острова Ягры в Северодвинске вполне можно принять за сочинские: людей на пляже и в воде столько, что яблоку негде упасть

Туроператоры также предлагают отправиться в путешествие по старинным поморским деревням, где сохранились деревянные храмы XVII-XVIII веков. Кроме того, в каждой деревне есть своя особинка. К примеру, в Яреньге это экспозиция под открытым небом "Вечная стоянка карбасов", а в Лопшеньге - действующий деревянный аэропорт-музей. Очень интересны туры к маякам - старинным и современным, "заснувшим" и действующим.

Фото: iStock
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Большинство предложений - так называемые туры-конструкторы, которые позволяют составить программу любой продолжительности и насыщенности. Кто-то хочет за три дня увидеть максимум шедевров деревянного зодчества, а кто-то собирается приехать на две недели и попробовать все - от СПА с водорослями до фотоохоты на медведей. Помогут каждому.

Главные проблемы туриста на Севере - неважные дороги и отсутствие мобильной связи в отдаленных уголках. Но даже в этом есть свои плюсы. Бездорожье оборачивается возможностью прокатиться на весьма экзотичном транспорте. Например, на трэколе - плавающем вездеходе. Некоторые туры включают передвижение на квадроцикле, катере и знаменитом биплане Ан-2, с которого можно разглядеть даже тюленя в море. Возможность отдохнуть от интернета и телефона тоже порой дорогого стоит. На Север едут за тишиной и полной перезагрузкой. Недаром в последнее время к этим краям присматриваются организаторы йога-туров.

По прогнозам, лето на Белом море будет жарким. Но можно отправляться туда уже в мае - это лучшая пора для наблюдения за птицами, которые возвращаются с юга.

Кстати

Стоимость северных путешествий зависит от многих факторов - от вида транспорта до числа человек в группе. К примеру, трехдневный майский тур в деревню Летняя Золотица для наблюдения за птицами обойдется в 7800 рублей с человека. Цена пятидневной поездки по Летнему берегу Белого моря начинается от 16 тысяч рублей. А тур с перелетом из Архангельска на Ан-2 будет стоить 54 тысячи рублей.

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