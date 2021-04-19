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Рубрика: Происшествия

К штыку приравняли УК

Суд оправдал мужчину за продажу штыка времен Первой мировой войны
Текст: Владислав Куликов, Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 84(8435)
Мировой судья оправдал жителя города Череповец, пытавшегося продать штык времен Первой мировой войны. Правоохранители обвинили мужчину в незаконном сбыте холодного оружия.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"По версии обвинения, 24 мая 2019 года М. с целью сбыта холодного оружия разместил на "Авито" объявление о продаже штыка немецкого к винтовкам системы Маузер 1898/1905 годов, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. Через несколько дней на перроне железнодорожного вокзала в Череповце он незаконно сбыл штык сотруднику Череповецкого линейного отдела полиции, действовавшему в качестве закупщика в рамках ОРМ. Согласно заключениям экспертов, штык является холодным оружием колюще-режущего поражающего действия, изготовленным промышленным способом, не является предметом антиквариата".

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Подсудимый, в свою очередь, рассказал, что увлекается историей Первой мировой войны. Мечтал быть военным. Штык приобрел как антикварный предмет несколько лет назад через интернет. После чего хранил его дома на полке с материалами и фотографиями из семейного архива. Штык является оригиналом, на нем есть клеймо немецкого завода-изготовителя "Золинген". Продать его как старинное антикварное оружие мужчина решил в связи с трудным материальным положением. На ноже был сточен кровосток, изменений в него он не вносил, историческая литература содержит факты о переделывании штыков в то время для удобства использования. Умысла на незаконный сбыт холодного оружия у него не было, уверял подсудимый

"Мировой судья установил, что М. объявление о продаже штыка в сети "Интернет" разместил в категории "Коллекционирование", "Военные вещи". При осуществлении проверочной закупки сотрудник полиции указал, что хочет приобрести штык в качестве подарка в коллекцию, - рассказывают в пресс-службе. - Мировой судья пришел к выводу, что при продаже принадлежащего ему штыка как предмета антиквариата М. не осознавал противоправный и общественно опасный характер своих действий в виде сбыта холодного оружия".

Доказательств, опровергающих вышеуказанные доводы, сторона обвинения не представила, поэтому мировой судья оправдал Медведева в связи с отсутствием в его действиях состава преступления и признал его право на реабилитацию.

Мужчина увлекается историей, и штык был для него прежде всего исторической реликвией

Апелляционным постановлением Череповецкого городского суда приговор мирового судьи оставлен без изменений.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Споры о холодном оружии идут уже второй десяток лет. В оружейном законодательстве есть немало двусмысленностей. Основная проблема - определение понятия, что такое холодное оружие. В законе сказано, что "холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения". К холодному оружию, по закону, относятся сабли, шашки, ножи, кинжалы, кортики, кастеты, стилеты и другие предметы, специально предназначенные или приспособленные для поражения живой цели. Они могут быть колющими, колюще-режущими, рубящими, раздробляющими. К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения.

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