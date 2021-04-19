Театр марионеток имени Деммени отметил 50-летие Чебурашки

Театр марионеток имени Е.С. Деммени отметил 50-летие постановки спектакля "Чебурашка" на своей сцене.

Солидный юбилей - полвека! Начали с экскурсии "Чебурашка, впервые на театральной сцене", провела ее для зрителей первая исполнительница роли - народная артистка России Фаина Костина, ученица выдающегося режиссера Евгения Деммени, основателя театра. Два дня давали праздничное представление "Дом для Чебурашки", поставил которое главный режиссер театра Эдуард Гайдай.

Юбилей Чебурашки - это праздник для всей семьи, для малышей и взрослых. Многие пришли целыми семьями - бабушки и дедушки, мамы и папы, ведь они росли вместе со сказочными героями. А современные дети читают книги Эдуарда Успенского, смотрят советские мультики благодаря родителям.

- Как приятно видеть вас сегодня здесь у нас! - обратилась к зрителям Фаина Костина. И рассказала, как все начиналось… В театре Деммени всегда шел поиск пьесы с таким героем, который понравится и детям, и взрослым. В 1969 году главный режиссер Виталий Ильин принес книгу "Крокодил Гена и его друзья". Ее прочитали все. И было решено: в первом государственном профессиональном кукольном театре России должны непременно появиться эти замечательные персонажи. Пригласили Эдуарда Успенского, автора повести. Молодой талантливый писатель сказал категорически: "Я пьес писать не умею". "Ничего, научим!", - заверили его. И началась работа.

- Кукла Чебурашка была очень хороша - из прекрасной шерсти, с лучезарным взглядом. Художник-скульптор Маргарита Скрипова-Ясинская вложила в нее свою душу. Спектакль пользовался огромным успехом у зрителей, выдержал две редакции, билетов было не купить, - вспоминает Фаина Ивановна.

Спектакль был сыгран более 2000 раз! С 1975 года шел с музыкой композитора Владимира Шаинского. В 500-м, 700-м и 900-м представлениях в роли Автора на сцену выходил сам Эдуард Успенский. В 1985 году "Чебурашка" был поставлен в марионетках, режиссер-постановщик новой версии - Владимир Лопухин.

- Все в труппе хотели участвовать в этом спектакле, получить хоть какую-нибудь роль, все приносили творческие идеи. И постановка стала, говоря сегодняшним языком, блокбастером, брендом театра. Наш "Чебурашка" не сидел на месте, мы возили его по всем Домам культуры города и области, побывали на фабриках, в школах, были частыми гостями на телевидении, - рассказала Фаина Костина. - Помню, как Эдуард Успенский волновался, когда вышел на сцену, как у него дрожали руки. Но с ролью справился на отлично.

"Мне всегда ужасно хотелось побыть Автором! - призналась Фаина Ивановна во время юбилейного представления. - А что, если я попробую?" И помимо роли Шапокляк, исполнила желанную роль в "Доме для Чебурашки".

И снова на сцене были они, наши любимые герои. Оранжевый ушастик, плюшевый зверек со странным именем. Не известный науке. Не рычит и не кусается. Медвежонок? Нет. Щенок? Тоже нет. Где он родился? В густом тропическом лесу. Как попал в Россию? Приехал из-за границы в коробках с апельсинами. Шапокляк: "Я собираю ЗЛЫ. Делаю пять зол в день. Я очень- очень хочу прославиться!" Гена, сотрудник зоопарка (работает крокодилом). Грустит - у него нет друзей…

Такие знаменитые, любимые песни! Чебурашкина ("Я был когда-то странной игрушкой безымянной…"), Крокодила Гены ("Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам…"), Шапокляк ("По утрам не ждет меня работа - я давно на пенсии сижу").

Поздравить Чебурашку с юбилеем пришли куклы: герои сказок "Кошкин дом", "Крошка Енот", обитатели "Теремка". И даже Шапокляк, добрая, с оранжевыми воздушными шариками, не сделала гадости.

После спектакля корреспондент "РГ" задала поговорила с создателями.

Фаина Ивановна, вы играли Чебурашку. А почему вдруг перешли на Шапокляк?

Фаина Костина: Актрисы, игравшие старуху, разъехались: одна в Америку, другая - в Москву. Пришлось спасать спектакль. Чебурашку играла Лариса Жорина (мы - в очередь), я перешла на Шапокляк. Какую роль мне интереснее играть? Да все интересно. У меня было столько хороших ролей! Чебурашка - милая, очаровательная шалость, радость.

Чебурашка-2, Лариса Жорина, заслуженная артистка России:

- Чебурашка - моя первая роль, ввод в спектакль, где играла Фаина Костина. Я пришла в театр в 1978 году, сразу после театрального института, с дипломом "актер театра и кино со специализацией театра кукол". Чебурашку знали уже во всем мире.

Спектакль был ширмовой, как мы говорим, зрители не видели актеров, которые водили кукол. С марионетками - это уже вторая редакция, постановка 1985 года, в которой я тоже участвовала.

Я знала материал только по мультфильму. Что меня привлекло в спектакле? Трогательность, глубина, юмор на грани сарказма, взаимоотношения персонажей. Есть о чем говорить и подумать, есть что играть, что переживать. Бесценный материал. Спектакль шел на ура. Чебурашка - солнышко! С огромными глазами. Два действия, большое количество текста. Песни, танцевальные номера. В спектакле была радость, она накрывала зал и возвращалась на сцену. Как это важно для артистов!

Спектакль масштабный, вывозить его было сложно. Мы поехали в Польшу в 1980-е, в то время - мекку театрального и киноискусства мирового уровня. Среди всего этого великолепия (что ни фильм или спектакль - шедевр, что ни режиссер - гений) мы оказываемся в Варшаве в кукольном театре Бай. Полный зал. И контакт с публикой - как у нас в театре. И невероятный успех, фантастический прием! Наш режиссер Владимир Лопухин плакал.

Я очень счастлива, что мне досталась эта роль. Конечно, моя дочка, как и все дети, росла на "Чебурашке". Помню, она сидела в зале и кричала мне на сцену: "Мамочка, а я лекарства кушаю!" Сегодня в зале дети вскочили с кресел, захлопали в ладоши и радостно закричали: "Чебуяшка!"

Эдуард Гайдай, главный режиссер театра:

- Легендарный спектакль я видел в записи (в театр пришел в 2000 году, когда он уже не шел). Сейчас зрители очень изменились. У ребят другие герои - Лунтики, Смешарики, Телепузики…Они смотрят много иностранных мультфильмов.

Это для нас герои Успенского - легендарные, бренды. В те времена дети выдерживали двухчасовой спектакль, сейчас же родители приведут двухлетних, и они не смогут выдержать такую постановку. Восстанавливать спектакль один в один мы не будем, но не исключаем возможности сделать новую версию.

Когда мы готовили к юбилею праздничное представление "Дом для Чебурашки", у нас была цель - посмотреть, знают ли современные дети этих героев - Чебурашку, Крокодила Гену, Старуху Шапокляк. Или знают только песню "Пусть бегут неуклюже…" Поэтому сегодня в наше празднично-концертное представление мы решили включить несколько сцен из того спектакля, которые помогут узнать или напомнить зрителям, кто такой Чебурашка, откуда он появился и кто его друзья.

Факты

* Спектакль "Чебурашка", первая версия, прошел почти 1500 раз. Во втором варианте его сыграли более 500 раз.

* Фаина Костина хранит автограф Успенского 1981 года: "Самой первой и самой лучшей Чебурашке СССР Фаине Ивановне Костиной от ее поклонника Э. Успенского".

* Ленинградский спектакль прославился по всему Советскому Союзу и за рубежом. Особым знаком любви стали анекдоты, ходившие в народе. По их количеству герои постановки могли соревноваться с Чапаевым и Петькой.

* В 2020 году, в период пандемии, театр Деммени выпустил плакат, на котором герои Успенского призывают соблюдать простые правила: "Надевайте, дети, маски и общайтесь без опаски!", "Вирусам препятствия строгая дистанция!", "Будет организм в порядке, если ты надел перчатки!"